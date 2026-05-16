Home > हेल्थ > ब्रेस्ट साइज में बदलाव, अनियंत्रित पीरियड्स… अगर महिलाओं को दिखें ये 5 संकेत, तुरंत कराएं जांच, जानिए वजह

ब्रेस्ट साइज में बदलाव, अनियंत्रित पीरियड्स… अगर महिलाओं को दिखें ये 5 संकेत, तुरंत कराएं जांच, जानिए वजह

Health Tests For Women: घर-परिवार की जिम्मेदारियां उठाती-उठाती अक्सर महिलाएं अपनी सेहत को अनदेखी कर जाती हैं. डॉक्टर कहते हैं कि, समय की कमी, काम या घर का तनाव, जागरूकता की कमी और यौन स्वास्थ्य के बारे में बात करने में झिझक जैसे तमाम कारण हैं, जो बीमारी को बढ़ा सकते हैं. ऐसे में जरूरी है कि यदि शरीर में कुछ लक्षण दिखें तो अनदेखा न करें. अब सवाल है कि आखिर वो कौन से लक्षण हैं जिन्हें महिलाओं को अनदेखा नहीं करना चाहिए? इस बारे में बता रही हैं प्रोफेसर डॉ. अनुपम रानी-

By: Lalit Kumar | Published: May 16, 2026 3:04:30 PM IST

जानिए, महिलाओं को किन लक्षणों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए. (Canva)
जानिए, महिलाओं को किन लक्षणों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए. (Canva)


Health Tests For Women: घर-परिवार की जिम्मेदारियां उठाती-उठाती अक्सर महिलाएं अपनी सेहत को अनदेखी कर जाती हैं. पूरा दिन किसी न किसी काम में खुद को व्यस्त रखती हैं. लेकिन कई बार ऐसी स्थिति नुकसानदायक भी बन सकती है. डॉक्टर कहते हैं कि, समय की कमी, काम या घर का तनाव, जागरूकता की कमी और यौन स्वास्थ्य के बारे में बात करने में झिझक जैसे तमाम कारण हैं, जो बीमारी को बढ़ा सकते हैं. ऐसे में जरूरी है कि यदि शरीर में कुछ लक्षण दिखें तो अनदेखा न करें. जितना जल्दी संभव हो जांच कराएं. ऐसा करने से बीमारी को समय रहते ठीक किया जा सकता है. अब सवाल है कि आखिर वो कौन से लक्षण हैं जिन्हें महिलाओं को अनदेखा नहीं करना चाहिए? शरीर से मिलने वाला कौन सा लक्षण किस बीमारी का संकेत? इस बारे में बता रही हैं लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मेरठ में स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की प्रोफेसर डॉ. अनुपम रानी-

ये 5 संकेत दिखें तो महिलाएं जरूर कराएं जांच

अनियमित पीरियड: डॉ. अनुपम रानी बताती हैं कि, रेगुलर पीरियड स्वस्थ्य महिला की पहचान है. अगर ये अनियंत्रित हो जाएं तो बड़ी बीमारी की वजह बन सकता है. इस दौरान यदि भारी रक्त प्रवाह और लंबे समय तक पीरियड साइकिल को अनदेखा नहीं करना चाहिए. यह थायराइड, पीसीओडी या फाइब्रॉएड जैसे हार्मोनल रोगों के कारण हो सकता है. इसके अलावा, फिजिकल संबंध बनाने के दौरान दर्द होने को भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए.

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ब्रेस्ट साइज में बदलाव: ब्रेस्ट के साइज में परिवर्तन को अनदेखा नहीं करना चाहिए. ज्यादातर मामलों में ये स्थिति तब होती है जब स्तन में गांठ हो जाती है. यह गांठ फाइब्रोएडीनोमा जैसी स्थितियों के कारण होती है. जोकि ब्रेस्ट कैंसर का कारण बन सकती है. इसलिए स्तन में परिवर्तन दिखें तो डॉक्टर की सलाह जरूरी है.

हर समय थकान: यदि कोई महिला हर समय थकान महसूस करती है तो अनदेखा नहीं करना चाहिए. एक्सपर्ट के मुताबिक, ऐसी स्थिति एनीमिया, थायराइड और विटामिन डी की कमी के कारण हो सकती है. ऐसी स्थिति में डॉक्टर की सलाह से जांच जरूर कराएं. ताकि भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचा जा सके.

बार-बार ब्लोटिंग: कई महिलाएं पीरियड्स से पहले गैसी महसूस करती हैं. वैसे तो यह एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन, अगर बार-बार ब्लोटिंग हो तो इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए. एक्सपर्ट के मुताबिक, यह इरिटेबल बावल सिंड्रोम, एंडोमेट्रियोसिस या ओवरियन कैंसर का भी संकेत हो सकता है.

अचानक वजन घटना-बढ़ना: वैसे तो महिलाओं में वजन घटना या बढ़ना एक आम बात है, लेकिन अचानक वजन परिवर्तन घातक हो सकता है. ऐसी गंभीर स्थिति में डॉक्टर की सलाह से जांच जरूरी है. इस स्थिति में टीबी के साथ-साथ कैंसर या थायरॉयड का भी जोखिम बढ़ सकता है.

Tags: female healthHealth News Hindihealth tips
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