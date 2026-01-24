भारतीय महिलाओं में तेजी से बढ़ रहा ब्रेस्ट कैंसर, ICMR स्टडी ने बताई इसके पीछे की वजह; यहां देखें जरूरी जानकारी

Breast Cancer Research: ICMR की एक स्टडी के अनुसार, नॉन-वेज खाना, खराब नींद और मोटापा ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते जोखिम से जुड़े हैं, जिसके सालाना लगभग 5.6 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है, जिससे हर साल 0.05 मिलियन नए मामलों में बढ़ोतरी का अनुमान है.

बेंगलुरु में स्थित ICMR के नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च द्वारा की गई स्टडी में कहा गया है कि रिप्रोडक्टिव टाइमिंग, हार्मोनल एक्सपोजर और फैमिली हिस्ट्री भी मुख्य रूप से भारतीय महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के जोखिम को प्रभावित करते हैं. 2022 में, दुनिया भर में अनुमानित 2.3 मिलियन महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का नया निदान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 670,000 मौतें हुईं.

भारत में, ब्रेस्ट कैंसर कैंसर के प्रमुख प्रकारों में से एक है, जिसमें 2022 में अनुमानित 2,21,757 मामले सामने आए, जो महिलाओं में कैंसर का लगभग एक चौथाई (22.8 प्रतिशत) है.

भारतीय महिलाओं को लेकर की गई स्टडी

यह स्टडी भारतीय महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के जोखिम कारकों का आकलन करने वाली भारतीय स्टडीज़ की एक व्यवस्थित समीक्षा थी जो 22 दिसंबर, 2024 तक प्रकाशित हुई थीं. एक रैंडम इफेक्ट्स मॉडल का उपयोग करके मेटा-एनालिसिस ने प्रमुख जोखिम कारकों और ब्रेस्ट कैंसर के बीच संयुक्त संबंधों का अनुमान लगाया.

पहचाने गए 1,871 लेखों में से, 31 स्टडीज़ ने शामिल होने के मानदंडों को पूरा किया, जिनमें से केस-कंट्रोल स्टडीज़ मध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली थीं. स्टडी में पाया गया कि जल्दी मेनोपॉज – 50 साल से पहले – ब्रेस्ट कैंसर के साथ विपरीत संबंध दिखाता है, जबकि 50 साल के बाद मेनोपॉज जोखिम में दो गुना से अधिक वृद्धि से जुड़ा था.

इन कारकों की भी जांच की गई

विवाह की उम्र, गर्भावस्था, गर्भपात का इतिहास, पहले और आखिरी बच्चे के जन्म की उम्र, स्तनपान, ओरल गर्भनिरोधक गोलियों का उपयोग, प्रसव की संख्या और बच्चों की संख्या सहित रिप्रोडक्टिव और हार्मोनल कारकों की भी जांच की गई.

विवाह की उम्र के साथ ब्रेस्ट कैंसर का जोखिम धीरे-धीरे बढ़ा. साथ ही, जिन महिलाओं ने दो से अधिक प्रेरित गर्भपात कराए थे, उनमें बिना गर्भपात वाली महिलाओं की तुलना में 1.68 गुना अधिक जोखिम था.

पहले बच्चे के जन्म में देरी (30 साल से अधिक) से जोखिम में काफी वृद्धि देखी गई. अधिकांश स्टडीज़ में स्तनपान की अवधि ब्रेस्ट कैंसर के जोखिम से महत्वपूर्ण रूप से जुड़ी नहीं थी, और ओरल गर्भनिरोधक गोलियों के उपयोग से कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं दिखा, स्टडी में कहा गया है. एंथ्रोपोमेट्रिक नतीजों से पता चलता है कि पेट का मोटापा, जिसे कमर-से-हिप रेशियो (0.85 से ज़्यादा या बराबर) से मापा जाता है, BMI की तुलना में ब्रेस्ट कैंसर के खतरे से ज़्यादा मज़बूती से जुड़ा हुआ था, जिससे पता चलता है कि कुल बॉडी मास के बजाय फैट का डिस्ट्रीब्यूशन भारतीय महिलाओं के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है.

लाइफ़स्टाइल फैक्टर्स का भी काफी योगदान

लाइफ़स्टाइल फैक्टर्स ने ब्रेस्ट कैंसर के खतरे में बदलाव में काफ़ी योगदान दिया. नॉन-वेजिटेरियन डाइट ज़्यादा खतरे से जुड़ी थी, जो खाने में फैट के सेवन पर बढ़ते सबूतों के मुताबिक है और यह सैचुरेटेड फैट और प्रोसेस्ड मीट के ज़्यादा सेवन के कारण हो सकता है, जो एस्ट्रोजन प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, स्टडी में कहा गया है.

इसी तरह, खराब नींद की क्वालिटी भी ज़्यादा खतरे से जुड़ी थी. जैसे-जैसे कैंसर के विकास में सर्कैडियन रिदम में गड़बड़ी के सबूत बढ़ रहे हैं, ये नतीजे सबूतों के इस बढ़ते समूह से मेल खाते हैं. अलग-अलग स्टडीज़ के नतीजों से पता चला कि अनियमित नींद के पैटर्न और रोशनी वाले कमरे में सोना ब्रेस्ट कैंसर के विकास में मेलाटोनिन सप्रेशन की संभावित भूमिका का समर्थन करते हैं.

बढ़ा हुआ स्ट्रेस लेवल

स्टडी में कहा गया है कि अलग-अलग एनालिसिस में बढ़े हुए स्ट्रेस लेवल को भी महत्वपूर्ण बताया गया, हालांकि मापने के तरीकों में अंतर और क्रॉस-सेक्शनल डिज़ाइन की प्रधानता कारण बताने वाली व्याख्या को सीमित करती है. इसके विपरीत, शराब और तंबाकू का सेवन ब्रेस्ट कैंसर के खतरे से महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा नहीं था, जो शायद कम प्रसार, कम रिपोर्टिंग, या आबादी-विशिष्ट जैविक अंतरों को दर्शाता है.