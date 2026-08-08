Brain Health: दिन भर में 8 घंटे से कम नींद लेने वाले सावधान! डिमेंशिया का बढ़ जाएगा खतरा, रिसर्च में खुलासा

Sleep and Brain Health: रात को देर तक मोबाइल चलाना, काम का दबाव या वेब सीरीज देखने के चक्कर में नींद के घंटे कम करना आज की लाइफस्टाइल का हिस्सा बनता जा रहा है. कई लोग मानते हैं कि, रोज 5-6 घंटे की नींद भी पर्याप्त है, लेकिन लगातार कम सोना दिमाग के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है. कुछ रिसर्च में कम नींद और आगे चलकर कॉग्निटिव डिक्लाइन (याददाश्त और सोचने-समझने की क्षमता में गिरावट) के बीच संबंध पाया गया है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि 8 घंटे से कम सोने वाला हर व्यक्ति डिमेंशिया का शिकार हो जाएगा. अब सवाल यह है कि आखिर, नींद और दिमाग की सेहत के बीच क्या कनेक्शन है? क्या हर व्यक्त को 8 घंटे सोना जरूरी है? बेहतर नींद के लिए कौन सी आदतें अपनाएं? आइए जानते हैं इस बारे में-

नींद आराम ही नहीं, दिमाग की सफाई का भी जरिया

मेडिकल न्यूज टूडे की रिपोर्ट के मुताबिक, सोते समय शरीर आराम करता है, लेकिन दिमाग पूरी तरह निष्क्रिय नहीं होता. नींद के दौरान मस्तिष्क दिनभर की सूचनाओं को व्यवस्थित करने, यादों को मजबूत करने और शरीर की कई जरूरी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है. पर्याप्त और नियमित नींद न मिलने पर ध्यान लगाने, चीजें याद रखने और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है. अगर नींद की कमी लंबे समय तक बनी रहे, तो यह ब्रेन हेल्थ के लिए चिंता का विषय बन सकती है.

नींद का डिमेंशिया से क्या है कनेक्शन?

डिमेंशिया कोई एक बीमारी नहीं, बल्कि लक्षणों का समूह है जिसमें याददाश्त, सोचने और रोजमर्रा के काम करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है. अल्जाइमर इसका सबसे आम कारण है. कुछ अध्ययनों में कम नींद की अवधि को बाद के जीवन में डिमेंशिया या कॉग्निटिव डिक्लाइन के अधिक जोखिम से जोड़ा गया है. लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है- सिर्फ कम सोना डिमेंशिया का सीधा कारण साबित नहीं हुआ है. उम्र, जेनेटिक्स, हृदय संबंधी समस्याएं, डायबिटीज, मोटापा, शारीरिक गतिविधि की कमी और नींद की गुणवत्ता जैसे कई कारक भी दिमाग की सेहत को प्रभावित करते हैं.

क्या हर व्यक्ति को 8 घंटे सोना जरूरी है?

जरूरी नहीं कि, हर व्यक्ति के लिए बिल्कुल 8 घंटे का नियम लागू हो. वयस्कों के लिए आम तौर पर 7-9 घंटे की नींद की सलाह दी जाती है. महत्वपूर्ण यह है कि नींद पर्याप्त, नियमित और अच्छी गुणवत्ता वाली हो. अगर कोई व्यक्ति 7 घंटे सोकर सुबह तरोताजा महसूस करता है, तो सिर्फ संख्या देखकर घबराने की जरूरत नहीं है. वहीं लगातार 5-6 घंटे सोना और दिनभर थकान महसूस करना समस्या का संकेत हो सकता है.

नींद बेहतर करने के लिए अपनाएं ये आदतें