40 की उम्र के बाद दिमाग को चाहिए एक्स्ट्रा केयर! Brain Health बेहतर रखने के लिए रोज करें ये काम, हमेशा रहेगा एक्टिव

Brain Health After 40: उम्र का आंकड़ा जैसे ही 40 के पार पहुंचता है, कई लोगों के मन में एक सवाल धीरे-धीरे जगह बनाने लगता है- क्या पहले जैसी याददाश्त और एकाग्रता आगे भी बनी रहेगी? छोटी-छोटी बातें भूलना, काम के बीच ध्यान भटकना या किसी का नाम याद करने में कुछ सेकंड लगना उम्र बढ़ने का हिस्सा लग सकता है. लेकिन, हेल्थ विशेषज्ञों के मुताबिक, दिमाग की सेहत पर सिर्फ उम्र और जेनेटिक्स का असर नहीं पड़ता है, बल्कि रोज की आदतें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं.

मैक्स हॉस्पिटल साकेत की न्यूरोसर्जन और न्यूरोइंटरवेंशन स्पेशलिस्ट डॉ. सिमरनजीत सिंह न्यूज9 को बताती हैं कि, दिमाग भी शरीर के दूसरे अंगों की तरह इस बात से प्रभावित होता है कि हम उसका इस्तेमाल और देखभाल किस तरह करते हैं. उन्होंने 40 की उम्र के बाद ब्रेन हेल्थ (Brain Health) को बेहतर बनाए रखने के लिए कुछ आदतों को बताया है.

ब्रेन हेल्थ को एक्टिव रखने की अच्छी आदतें

1. नियमित एक्सरसाइज: तेज चाल से करीब 30 मिनट पैदल चलना, तैराकी या साइकिलिंग जैसी गतिविधियां शरीर में ब्लड फ्लो को बेहतर रखने में मदद करती हैं. नियमित शारीरिक गतिविधि दिमाग तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है.

2. 7-8 घंटे की अच्छी नींद: दिमाग के लिए अच्छी नींद बेहद जरूरी है. विशेषज्ञ के मुताबिक, वयस्कों को आमतौर पर 7-8 घंटे की पर्याप्त नींद लेने की कोशिश करनी चाहिए. सिर्फ नींद की अवधि ही नहीं, बल्कि नियमित Sleep Schedule बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है.

3. BP और ब्लड शुगर कंट्रोल रखें: हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज लंबे समय तक रक्त वाहिकाओं को प्रभावित कर सकते हैं. चूंकि दिमाग की सेहत का संबंध उसकी रक्त वाहिकाओं से भी है, इसलिए 40 के बाद नियमित हेल्थ चेकअप और Blood Pressure व Blood Sugar को नियंत्रित रखना महत्वपूर्ण है.

4. दिमाग को रोज दें नई चुनौती: नई भाषा सीखना, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना या कोई नया कौशल सीखना दिमाग को सक्रिय रखने का अच्छा तरीका हो सकता है. इसके मुकाबले केवल टीवी देखने या लगातार स्क्रॉलिंग करने जैसी निष्क्रिय गतिविधियां उतनी मानसिक चुनौती नहीं देतीं हैं.

5. लोगों से जुड़े रहें: परिवार और दोस्तों के साथ बातचीत, चर्चा और साथ समय बिताना सिर्फ मूड के लिए ही अच्छा नहीं है, बल्कि मानसिक सक्रियता बनाए रखने में भी मदद कर सकता है. सामाजिक अलगाव को Cognitive Decline के संभावित जोखिम कारकों में गिना जाता है.

6. ब्रेन हेल्दी डाइट: हरी पत्तेदार सब्जियां, नट्स, मछली और ऑलिव ऑयल जैसे खाद्य पदार्थों से भरपूर Mediterranean-style diet को प्राथमिकता दी जा सकती है. वहीं ज्यादा नमक, प्रोसेस्ड फूड और अतिरिक्त चीनी का सेवन सीमित रखना बेहतर है.

7. तनाव को मैनेज करें: लगातार तनाव शरीर और दिमाग दोनों को प्रभावित कर सकता है. रोज कुछ मिनट शांत बैठकर गहरी सांस लेना, थोड़ी देर टहलना या काम के बाद खुद को आराम देने का समय निर्धारित करने से तनाव कम करने में मदद मिल सकती है.