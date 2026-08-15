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खेल-खेल में बच्चों की मेमोरी होगी सुपरफास्ट! रोज कराएं ये 6 मजेदार ब्रेन एक्टिविटीज, याददाश्त से लेकर फोकस तक होगा मजबूत

Brain Games and Activities for Kids: हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा तेज दिमाग वाला, आत्मविश्वासी और सीखने में आगे रहे. इसके लिए पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों के दिमाग को सही तरह से सक्रिय रखना भी जरूरी है. खासकर छोटी उम्र में बच्चे हर चीज को खेल और अनुभव के जरिए जल्दी सीखते हैं. ऐसे में उन्हें हर वक्त किताब लेकर बैठाने या डांटकर पढ़ाने के बजाय अगर खेल-खेल में सीखने वाली एक्टिविटीज कराई जाएं, तो बच्चे ज्यादा दिलचस्पी से चीजों को समझ सकते हैं.

By: Lalit Kumar | Published: August 15, 2026 3:51:35 PM IST

खेल-खेल में बच्चों की मेमोरी होगी सुपरफास्ट!
खेल-खेल में बच्चों की मेमोरी होगी सुपरफास्ट!


Brain Games and Activities for Kids: हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा तेज दिमाग वाला, आत्मविश्वासी और सीखने में आगे रहे. इसके लिए पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों के दिमाग को सही तरह से सक्रिय रखना भी जरूरी है. खासकर छोटी उम्र में बच्चे हर चीज को खेल और अनुभव के जरिए जल्दी सीखते हैं. ऐसे में उन्हें हर वक्त किताब लेकर बैठाने या डांटकर पढ़ाने के बजाय अगर खेल-खेल में सीखने वाली एक्टिविटीज कराई जाएं, तो बच्चे ज्यादा दिलचस्पी से चीजों को समझ सकते हैं. बच्चों के लिए कुछ आसान ब्रेन गेम्स और एक्टिविटीज उनकी याददाश्त, ध्यान, समस्या सुलझाने की क्षमता, भाषा कौशल और हाथ-आंखों के तालमेल को अभ्यास का मौका दे सकती हैं. खास बात यह है कि इनके लिए महंगे खिलौने या गैजेट्स जरूरी नहीं हैं. घर में मौजूद सामान्य चीजों से भी कई मजेदार गतिविधियां कराई जा सकती हैं. 

तो अगर आपका बच्चा पढ़ाई के दौरान जल्दी बोर हो जाता है या किसी चीज पर ज्यादा देर तक ध्यान नहीं लगा पाता, तो परेशान होने के बजाय उसके साथ रोज कुछ समय खेलते हुए सीखने में बिताएं. आइए जानते हैं ऐसी 6 आसान ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज, जिन्हें बच्चे खुशी-खुशी करेंगे और सीखने की प्रक्रिया भी उनके लिए मजेदार बनी रहेगी.

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बच्चों का दिमाग तेज करने वाली गेम्स एक्टिविटीज

रेखाओं पर चलाना (Tracing): पैरेंट्स को चाहिए कि वे अपने छोटे बच्चों को डॉटेड लाइन्स, अक्षर या शेप्स पर पेंसिल या उंगली से चलवाएं. ऐसा करने से बच्चे के हाथ-आंख का तालमेल बेहतर होगा. साथ ही, लिखने की तैयारी होगी और बच्चे का फोकस भी तेजी से बढ़ेगा.

चीजों का एक से दूसरी जगह रखना (Transferring): छोटे बच्चों से किसी भी चीज को एक से दूसरी रखवाना भी उनकी मेमोरी बढ़ाने का स्मार्ट तरीका है. इसके लिए आप चम्मच से दाल, बीन्स या बॉल्स एक कटोरी से दूसरी में डलवाएं. ऐसा करने से फाइन मोटर स्किल्स मजबूत होगी. इसके साथ ही, धैर्य, सतर्कता और एकाग्रता बढ़ेगी.

कप में पानी डालना (Pouring): बच्चे से अपनी निगरानी में एक कप से दूसरे कप में पानी या अनाज डालने को कहें. इससे भी उनकी मेमोरी को बढ़ावा मिलेगा. ऐसा करने से हाथों पर कंट्रोल बढ़ता है और बच्चों को कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिटी समझ में भी आता है.

छीलना और खींचना (Peel and Pull): पैरेंट्स अपने बच्चे से स्टिकर हटाना, टेप खींचना या केले का छिलका उतारने जैसी एक्टिविटी भी करा सकते हैं. ऐसा करने से उंगलियों की ताकत बढ़ेगी और
आत्मनिर्भरता भी आएगी.

गोला बनाना (Rolling): बच्चों की मेमोरी बढ़ाने का एक और स्मार्ट तरीका है. वो है बच्चे से आटे या फिर क्ले से बॉल बनवाएं. ऐसा कराने से बच्चे के हाथों की मसल्स मजबूत होती हैं. साथ ही, क्रिएटिविटी में भी बढ़ोतरी संभव है.

Color Matching (रंग मिलाना): बच्चों से रंग मिलवाना भी एक अच्छी प्रैक्टिस है. इसके लिए यह एक जैसे रंग की चीज़ों को मिलाने का खेल कर सकते हैं. इसके लिए आप अलग अलग तरह की बॉल या चीजें रख सकते हैं. ऐसा करने से रंगों की पहचान होगी. साथ ही, याददाश्त और सोचने की शक्ति भी बढ़ेगी. 

Tags: lifestyleParenting Tipstips and tricks
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