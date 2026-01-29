Brain Ageing: न्यूरोलॉजिस्ट से जानें कौन-सी वो 6 आदतें हैं जो आपके दिमाग को रख सकती हैं जवान

Brain Ageing: उम्र के साथ-साथ दिमाग का काम करना कुछ हद कर स्लो हो जाता है. आप चीजें भूलने लगते हैं या आपको मेमोरी लॉस होने लगता है. आजकल के यह बात बहुत आम हो गई है. अक्सर मां बनने के बाद महिलाओं को चीजें याद ना रहना और याददाशत कम होने की दिक्कत का सामना करना पड़ता है.

30 के पार जाते ही यह समस्याएं हर किसी के जीवन में आती है लेकिन बहुत छोटी लेवल पर, इन बातों को हम खुद महसूस करते हैं. लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट की मानें तो दिमाग को लंबे समय तक जवान रखने के लिए और तेज बनाएं रखने के लिए 6 आदतें हैं जिन्हें हमें अपनी डेली रूटिन में शामिल करना चाहिए.

ब्रेन को यंग रखने के लिए अपनाएं यह 6 आदतें

नियमित शारीरिक व्यायाम (Daily Exercise) पौष्टिक भोजन (Good & Healthy Food) पर्याप्त नींद (7-9 घंटे) (Good Sleep For 7-9 Hours) मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण गतिविधियां (Mentally challenging activities) सामाजिक जुड़ाव (Social Connections) तनाव प्रबंधन (Stress management)

ये सभी 6 आदतें दिमाग में सूजन कम करती हैं, नई नसें बनाती हैं और स्मृति को बेहतर रखती हैं. इससे आपका दिमाग यंग रहता है और आप कम स्ट्रैस फील कर सकते हैं.

इसके लिए बहुत जरूरी है आपका एक्टिव रहना. रोज नियमित रूप से वॉक करें. फॉस्ट फूड से तौबा करें. फ्रूट और फल का सेवन अधिक से अधिक करें. अपने ब्रेन को नए कार्यों के लिए चैलेंज दें. अच्छे से नींद जरूर लें.लोगों से जुड़े बात करें, सोशली एक्टिव रहें.लगातार तनाव से दिमाग सुस्त हो जाता, इसके लिए ध्यान करें.