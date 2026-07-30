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Brahma Muhurat: ब्रह्म मुहूर्त क्या है? क्यों माना जाता इसे दिन का शुभ समय, रामायण ट्रेलर रिलीज से फिर चर्चा में

What is Brahma Muhurat: ब्रह्म मुहूर्त... सुबह सूर्योदय से पहले का वह समय, जब पूरी सृष्टि मानो ध्यान में लीन होती है. विद्वानों की मानें तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इसे 'ब्रह्म मुहूर्त' क्यों कहा जाता है? इन दिनों यह शुभ काल फिर सुर्खियों में है क्योंकि बहुप्रतीक्षित 'रामायण' के ट्रेलर को इसी पवित्र समय में रिलीज किए जाने की चर्चा हो रही है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

By: Lalit Kumar | Published: July 30, 2026 8:54:39 AM IST

जानिए, क्या होता ब्रह्ममुहूर्त, जिसमें रामायण पार्ट 1 का ट्रेलर हुआ रिलीज. (AI)
जानिए, क्या होता ब्रह्ममुहूर्त, जिसमें रामायण पार्ट 1 का ट्रेलर हुआ रिलीज. (AI)


What is Brahma Muhurat: ब्रह्म मुहूर्त… सुबह सूर्योदय से पहले का वह समय, जब पूरी सृष्टि मानो ध्यान में लीन होती है. यह परंपरा ऋषि-मुनियों से समय से चली आ रही है. विद्वानों की मानें तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इसे ‘ब्रह्म मुहूर्त’ क्यों कहा जाता है? इन दिनों यह शुभ काल फिर सुर्खियों में है क्योंकि बहुप्रतीक्षित ‘रामायण’ के ट्रेलर को इसी पवित्र समय में रिलीज किए जाने की चर्चा हो रही है. 

बता दें कि, हिंदू धर्म और आयुर्वेद में ब्रह्म मुहूर्त को साधना, अध्ययन और नए शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए सबसे उत्तम समय माना गया है. कहा जाता है कि, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा पाठ करने से आपकी प्रार्थना सीधे परमात्मा तक पहुंचती है. अब सवाल है कि आखिर ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होता है? इसका समय कैसे तय किया जाता है और इसे इतना शुभ क्यों माना जाता है? आइए जानते हैं इस बारे में-

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क्या होता है ब्रह्म मुहूर्त?

गाजियाबाद के ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी के मुताबिक, ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू होने वाला समय माना जाता है. यह कुल 48 मिनट का एक विशेष मुहूर्त होता है. धार्मिक गणना के अनुसार, रात के अंतिम प्रहर में आने वाला यह समय मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है.

ब्रह्म मुहूर्त में ‘रामायण: पार्ट 1’ ट्रेलर रिलीज

‘रामायण: पार्ट 1’ के ट्रेलर को लेकर दर्शकों का इंतजार अब खत्म हो गया है. रणबीर कपूर और यश स्टारर इस मेगा बजट फिल्म का ट्रेलर 30 जुलाई 2026 को सुबह 4:15 बजे ब्रह्म मुहूर्त में रिलीज किया गया. खास बात यह है कि फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा ने ट्रेलर लॉन्च के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय चुना है, जिसे भारतीय परंपरा में बेहद शुभ और आध्यात्मिक माना जाता है.

क्यों है इसका इतना महत्व?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण सबसे अधिक सात्विक और शांत होता है. इस समय मन एकाग्र रहता है और ध्यान, जप, योग तथा वेद-शास्त्रों के अध्ययन से विशेष लाभ मिलता है. इस समय बिस्तर छोड़ने से सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है. यही वजह है कि ऋषि-मुनि और योग साधक इस समय को आध्यात्मिक साधना का सर्वश्रेष्ठ काल मानते थे.

आयुर्वेद भी देता है जल्दी उठने की सलाह

आयुर्वेद में भी ब्रह्म मुहूर्त में जागने को स्वास्थ्य के लिए लाभकारी बताया गया है. माना जाता है कि इस समय शुद्ध हवा, शांत वातावरण और शरीर की प्राकृतिक जैविक घड़ी (Body Clock) के कारण व्यक्ति अधिक ऊर्जावान महसूस करता है. नियमित रूप से इस समय उठकर योग, प्राणायाम या हल्की सैर करने से मानसिक तनाव कम करने और दिनभर सक्रिय रहने में मदद मिल सकती है.

रामायण ट्रेलर से क्यों जुड़ा ब्रह्म मुहूर्त?

हाल के दिनों में बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘रामायण’ के ट्रेलर को इसी शुभ समय में रिलीज किए जाने की बात सामने आ रही है. धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए कई बड़े आयोजनों, मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा, धार्मिक अनुष्ठानों और शुभ कार्यों की शुरुआत भी इसी समय की जाती है. इसका सीधा संकेत यह हो सकता है कि कार्य की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा और मंगल भाव से हो.

क्या हर दिन अलग होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय?

जी हां… ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्योदय के समय पर निर्भर करता है. चूंकि, हर दिन और हर शहर में सूर्योदय का समय अलग होता है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का समय भी बदलता रहता है. पंचांग या विश्वसनीय कैलेंडर की मदद से अपने शहर के अनुसार इसका सही समय जाना जा सकता है.

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