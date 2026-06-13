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मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल गया है… क्या अब BP की दवा लेना छोड़ देना चाहिए? डॉक्टर ने दूर कर दिया भ्रम

High Blood Pressure Medicine: भारत में हर चार में से एक वयस्क व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर (हाइपरटेंशन) से पीड़ित है. मतलब, करीब 20 करोड़ भारतीय हाई बीपी से जूझ रहे हैं. चिंता की बात तो यह है कि, इनमें से साढ़े 7 करोड़ लोगों ऐसे हैं जिन्हें हाईबीपी और डायबिटीज दोनों हैं. ऐसे लोग दवा तो खाते हैं, लेकिन बीपी कंट्रोल होते ही दवा खाना छोड़ देते हैं. लेकिन, क्या ऐसा करना सही है? जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर-

By: Lalit Kumar | Published: June 13, 2026 10:52:17 PM IST

ब्लड प्रेशर से जुड़ी रोचक जानकारियां. (Canva)
ब्लड प्रेशर से जुड़ी रोचक जानकारियां. (Canva)


High Blood Pressure Medicine: आज की बदलती जीवनशैली और बढ़ता तनाव कई गंभीर बीमारियों की वजह बन रही है. हाइपरटेंशन ऐसी ही बीमारियों में से एक है. भारत में इसके मामले चौंकाने वाले हैं. एक सरकारी आंकड़ों की मानें तो, भारत में हर चार में से एक वयस्क व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर (हाइपरटेंशन) से पीड़ित है. मतलब, करीब 20 करोड़ भारतीय हाई बीपी से जूझ रहे हैं. चिंता की बात तो यह है कि, इनमें से साढ़े 7 करोड़ लोगों ऐसे हैं जिन्हें हाईबीपी और डायबिटीज दोनों हैं. अब इसे दुर्भाग्य कहें या लापरवाही कि, अधिकांश लोगों को पता ही नहीं कि उन्हें डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर है. 

हेल्थ एक्सपर्ट हाई बीपी को ‘साइलेंट किलर’ मानते हैं, क्योंकि इसके लक्षण शुरुआत में नजर नहीं आते, लेकिन यह शरीर को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाता रहता है. अनियमित खानपान, ज्यादा नमक का सेवन, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, मोटापा और लगातार तनाव हाई बीपी के प्रमुख कारण हैं. डॉक्टर इससे पीड़ितों की दवाएं शुरू कर देते हैं. कुछ लोग ऐसे हैं जो दवा तो खाते पर बीपी जैसे ही नॉर्मल होता है, दवा खाना छोड़ देते हैं. अब सवाल है कि, क्या ऐसा करने से कोई नुकसान होता है? इस बारे में बता रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल नोएडा के सीनियर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एवं डायबिटोलॉजिस्ट डॉ. बीके रॉय- 

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क्या बीपी कंट्रोल होने पर दवा बंद कर देनी चाहिए?

डॉक्टर कहते हैं कि, जब कोई बीपी की दवा खाता है तो यह दवा कई स्तरों पर काम करता है. इससे शरीर के भीतर कई तरह के बायलॉजिकल बदलाव होता है. दवा के प्रभाव से ब्लड वेसल्स को आराम पहुंचाती हैं. इसलिए जब तक दवा का असर शरीर में रहता है, तब तक ब्लड प्रेशर का स्तर नियंत्रण में बना रहता है. लेकिन अचानक आप दवा को बंद करेंगे तो शरीर के अंदर जो सकारात्मक बदलाव हुआ था, वह बंद हो जाएगा और फिर से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा. इसे मेडिकल भाषा में रिबाउंड हाइपरटेंशन कहते हैं.

अचानक दवा बंद करने के क्या नुकसान हैं?

बीपी की दवा अचानक बंद करने से शरीर के अंदर कई तरह के बदलाव होने लगेंगे. बता दें कि, दवा का प्रभाव खत्म होते ही ब्लड वैसल्स दोबारा सिकुड़ने लगेगी दिल की धड़कन तेज होने लगेगी. इसके कारण ब्लड प्रेशर अचानक बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच सकता है. अचानक बढ़ा हुआ यह दबाव धमनियों की दीवारों को नुकसान पहुंचाता है. ऐसी स्थिति में ब्रेन हैमरेज यानी दिमाग की नस फटने का खतरा बढ़ जाता है. इसके अलावा, दिल पर अचानक अतिरिक्त दबाव पड़ने से हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट की स्थिति भी पैदा हो सकती है.

Tags: health news
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