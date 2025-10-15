Home > हेल्थ > पिता बनने में दिक्कत आ रही है? रोज खाएं ये 4 फूड्स, बढ़ेगी स्पर्म क्वालिटी और फर्टिलिटी

पिता बनने में दिक्कत आ रही है? रोज खाएं ये 4 फूड्स, बढ़ेगी स्पर्म क्वालिटी और फर्टिलिटी

पुरुषों में नपुंसकता आजकल एक आम बात हो गई है. हमारी अस्वास्थ्यकर जीवनशैली और अस्वास्थ्यकर खान-पान की आदतें इसके लिए ज़िम्मेदार हैं. इसके बारे में क्या किया जा सकता है?

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: October 15, 2025 10:00:45 PM IST

Sex Power Booster Foods
Sex Power Booster Foods

 Sex Power Booster Foods : शादी के बाद, ज़्यादातर पुरुष पिता बनने की ख्वाहिश रखते हैं और अपने परिवार को बढ़ाने की योजना बनाते हैं. लेकिन कभी-कभी, अगर उनके शुक्राणुओं की संख्या या गुणवत्ता कम हो, तो यह उनके लिए और उनकी पत्नियों के लिए गर्भधारण की प्रक्रिया को कठिन बना सकता है. बांझपन सिर्फ शारीरिक चुनौती नहीं है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक असर भी डाल सकता है. ऐसे पुरुष अक्सर सामाजिक तानों, परिवार या दोस्तों की तुलना, शर्मिंदगी और खुद पर कम आत्मविश्वास जैसी समस्याओं का सामना करते हैं. यह स्थिति न केवल दंपति के रिश्ते को प्रभावित कर सकती है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालती है. इसलिए पुरुषों के लिए अपनी फर्टिलिटी और शुक्राणुओं की गुणवत्ता पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, ताकि वे न केवल पिता बनने की अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकें बल्कि आत्मविश्वास और मानसिक शांति भी बनाए रख सकें.

शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए ये खाद्य पदार्थ खाएं

सीप

सीप को कामोत्तेजक माना जाता है. इसमें किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ की तुलना में अधिक ज़िंक होता है. इस पोषक तत्व से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने से शुक्राणुओं की संख्या, वीर्य की मात्रा, शुक्राणुओं की गतिशीलता और पुरुष प्रजनन क्षमता बढ़ती है. अगर आपको शंख पसंद नहीं है, तो आप ज़िंक प्राप्त करने के लिए मुर्गी, डेयरी उत्पाद, मेवे, अंडे, साबुत अनाज और फलियाँ भी खा सकते हैं.

कद्दू के बीज

कद्दू के बीजों में जिंक और ओमेगा-3 फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो शुक्राणुओं की गुणवत्ता में सुधार और पुरुष प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. आप ओमेगा-3 फैटी एसिड के लिए अलसी, चिया बीज और सूरजमुखी के बीज भी खा सकते हैं, जिनमें विटामिन ई और अन्य एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शुक्राणुओं की मात्रा और गतिशीलता में सुधार करने में मदद कर सकते हैं.

अनार का जूस

एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थों की सूची में अनार भी शामिल है. पुरुष प्रजनन क्षमता में सुधार के लिए आपको अनार के जूस का सेवन ज़रूर करना चाहिए. अनार का जूस शुक्राणुओं की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है.

वसायुक्त मछली

बेहतर प्रजनन क्षमता वाले पुरुषों के शुक्राणुओं में ओमेगा-3 फैटी एसिड का स्तर अधिक होता है. इस पोषक तत्व को प्राप्त करने के लिए, आप सैल्मन, हेरिंग, सार्डिन और एंकोवीज़ सहित विभिन्न प्रकार की वसायुक्त मछलियों का सेवन कर सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags: BoostSpermCountFertilityFoodsForMenImproveSpermQualityMaleFertilityNaturalFertilityTips
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

यौन इच्छा की कमी सुधार देंगे ये 7 फल!

October 16, 2025

धनतेरस पर प्रदोष व्रत का शुभ संयोग, धन प्राप्ति के...

October 16, 2025

धनतेरस और दिवाली के दिन करें माता लक्ष्मी के इन...

October 16, 2025

घुटनों की कट-कट आवाज दूर करेगा यह लाल अनाज!

October 16, 2025

T20I में सबसे ज़्यादा जीत दर्ज करने वाली टॉप 10...

October 16, 2025

चांदी के पायल और बिछिया को इन तरीकों से करें...

October 16, 2025
पिता बनने में दिक्कत आ रही है? रोज खाएं ये 4 फूड्स, बढ़ेगी स्पर्म क्वालिटी और फर्टिलिटी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

पिता बनने में दिक्कत आ रही है? रोज खाएं ये 4 फूड्स, बढ़ेगी स्पर्म क्वालिटी और फर्टिलिटी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पिता बनने में दिक्कत आ रही है? रोज खाएं ये 4 फूड्स, बढ़ेगी स्पर्म क्वालिटी और फर्टिलिटी
पिता बनने में दिक्कत आ रही है? रोज खाएं ये 4 फूड्स, बढ़ेगी स्पर्म क्वालिटी और फर्टिलिटी
पिता बनने में दिक्कत आ रही है? रोज खाएं ये 4 फूड्स, बढ़ेगी स्पर्म क्वालिटी और फर्टिलिटी
पिता बनने में दिक्कत आ रही है? रोज खाएं ये 4 फूड्स, बढ़ेगी स्पर्म क्वालिटी और फर्टिलिटी