Sexual Health: सेक्स टाइम में होगा जबरदस्त बदलाव, बस रोज खाइए ये फूड्स; नाम जानकर मुंह में आ जाएगा पानी

Sexual Health Tips: सेक्स के दैरान अपने पार्टनर के साथ बेहतर प्रदर्शन की इच्छा हर किसी की होती है लेकिन डाइट और खान-पान की कमी के वजह से सेक्स लाइफ में दिक्कतें आनें लगती हैं और लोग जल्दी थक जातें हैं , अगर आप को भी सेक्सुअल परफॉर्मेंस या टाइमिंग में कमी महसूस हो रही हैं तो आपको इसे सही करनें की जरुरत है क्योंकि सेक्स ड्राइव का सीधा सम्बन्ध शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से होता है,आप सही खान- पान और लाइफस्टाइल से इसे ठीक कर सकतें हैं,आइए जानतें हैं कुछ ऐसे फूड्स के बारे में जिन्हें रोजाना नियमित रुप से खाने पर ना केवल हमारी शारिरीक सेहत सही होती है बल्कि यह हमारे सेक्स टाइमिंग को भी बेहतर करता है.

केला

अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार, केले में पाया जाने वाला पोटैशियम शरीर के रक्तचाप को नियंत्रित करता है. इससे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों, विशेषकर जननांगों में उचित रक्त प्रवाह सुनिश्चित होता है, जो यौन प्रदर्शन और सेक्सुअल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए होता है.

अदरक

एक अध्ययन में यह सामने आया कि अगर आप सप्ताह में कुछ बार सिर्फ एक चम्मच अदरक का सेवन करें, तो यह आपके हार्ट को मजबूत करनें व हार्ट कि फिटनेस के साथ ही हेल्दी और एक्टिव सेक्स लाइफ के लिए भी बहुत जरूरी है.

लहसुन

जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन के एक अध्ययन के अनुसार, लहसुन का सेवन धमनी की दीवारों में प्लाक यानी अतिरिक्त वसा जमा को बनने से रोकता है. इसमें लिंग की ओर जाने वाली धमनियां भी शामिल हैं, जिससे बेहतर रक्त प्रवाह सुनिश्चित होता है. परिणामस्वरूप, लहसुन का नियमित सेवन आपकी सेक्सुअल स्टैमिना को बढ़ाने और लिंग में तनाव को लंबे समय तक मेंटेन रखने में मदद करता है.

सेब

रोजाना एक सेब खाने से आप न केवल बीमारियों से दूर रहते हैं, बल्कि यह आपकी यौन क्षमता और सेक्सुअल स्टैमिना को भी बढ़ाने में मदद करता है. इसका कारण है सेब में मौजूद क्वेरसेटिन, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट फ्लेवोनोइड है. यह आपकी बॉडी की सहनशक्ति को बढ़ाता है और आपको लंबे समय तक फिजिकल एक्टिव रहने में मदद करता है.