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35-40 की उम्र में ही दर्द होने लगती हैं हड्डियां, बोन डेंसिटी टेस्ट कराना क्यों है जरूरी, ऐसे करें सुरक्षित

अगर आपकी पीठ और कमर में दर्द रहता है और हड्डियों में दर्द रहने लगा है, तो सावधान हो जाइए. आपको कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है. 35-40 उम्र के आसपास वाले लोगों को बोन डेंसिटी टेस्ट जरूर कराना चाहिए.

By: Deepika Pandey | Published: June 9, 2026 6:06:47 PM IST

बोन डेंसिटी
बोन डेंसिटी


Bone Density: 35-40 साल की उम्र तक पहुंचते-पहुंचते लोगों की हड्डियों में दर्द होने लगता है. ऐसे में डॉक्टर्स उन्हें बोन डेंसिटी टेस्ट (DEXA स्कैन) कराने की सलाह देते हैं. बोन डेंसिटी टेस्ट कराना जरूरी माना जाता है क्योंकि इस उम्र के बाद प्राकृतिक रूप से हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ने का खतरा रहता है. इसका कारण फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता गै. ऐसे में अगर आप समय पर बोन डेंसिटी टेस्ट कराते हैं, तो फ्रैक्चर के जोखिम से बचा जा सकता है.  

टेस्ट से क्या पता चलता है?

बता दें कि बोन डेंसिटी टेस्ट को बोन मिनरल डेंसिटी (BMD) टेस्ट भी कहा जाता है. इस टेस्ट में हड्डियों की मजबूती और उनमें मौजूद खनिजों की मात्रा को मापा जाता है. इससे पता चलता है कि आपकी हड्डियां सामान्य हैं या कमजोर हो रही हैं. इस टेस्ट में पता चलता है कि कहीं हड्डियां इतनी कमजोर, तो नहीं हो गई हैं कि मामूली चोट या गिरने पर भी फ्रैक्चर हो जाए. इस तरह की स्थिति को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं. 

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किन लोगों को ज्यादा होता है खतरा?

  • जिन लोगों के परिवार में ऑस्टियोपोरोसिस का इतिहास हो.
  • जिनमें कैल्शियम और विटामिन डी की कमी वाले
  • धूम्रपान और ज्यादा शराब का सेवन करने वाले
  • लंबे समय तक ज्यादा स्टेरॉयड दवाओं का उपयोग करने वाले
  • जो लोग शारीरिक गतिविधियां कम करते हैं.
  • कम वजन या अत्यधिक दुबले लोग
  • थायरॉयड या अन्य हार्मोन संबंधी समस्याएं
  • मेनोपॉज के बाद की महिलाओं को भी ज्यादा खतरा होता है.

क्या हैं शुरुआती लक्षण?

  • बार-बार पीठ या कमर में दर्द होना शुरुआती लक्षणों में एक है.
  • झुका हुआ बॉडी पोश्चर
  • मामूली चोटों में भी फ्रैक्चर
  • हड्डियों और जोड़ों में दर्द दर्द रहना

हड्डियों को दुरुस्त रखने के आसान उपाय

अगर आपको लगता है कि आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं और आपकी हड्डियों और शरीर में लगातार दर्द रहता है, तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है. 

  • सबसे पहले आपको कैल्शियम से भरपूर आहार लेना चाहिए. 
  • सुबह की धूप और डॉक्टर की सलाह से विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लें. 
  • नियमित तौर पर एक्सरसाइज करें. 
  • धूम्रपान और शराब का सेवन न करें.
  • प्रोटीन से भरपूर भोजन लें.

Tags: Bone Density
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