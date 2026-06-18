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5 ऐसी सब्जियां… जिन्हें उबाल कर खाना फायदेमंद, शरीर को मिलेगा ज्यादा पौष्टिक! बीमारियां रहेंगी कोसों दूर

Boiled Vegetables More Benefits: सेहतमंद रहने के लिए हरी सब्जियों का सेवन जरूरी बताया गया है. हालांकि, सब्जियों को पकाने में अक्सर हम गलती कर जाते हैं. इसे अधिक तल या भून कर हम इसकी पौष्टिकता को नष्ट कर देते हैं. कुछ सब्जियां उबालने पर और अधिक पोषण देती हैं. आइए जानते हैं ऐसी 5 ऐसी सब्जियों के बारे में-

By: Lalit Kumar | Published: June 18, 2026 9:53:09 PM IST

इन सब्जियों को उबालकर खाना अधिक फायदेमंद. (Canva)
इन सब्जियों को उबालकर खाना अधिक फायदेमंद. (Canva)


Boiled Vegetables More Benefits: सेहतमंद रहने के लिए हरी सब्जियों का सेवन जरूरी बताया गया है. दरअसल, सब्जियों में फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में होते हैं जो पाचन तंत्र को बेहतर बनाकर रोगों से लड़ने में शरीर की मदद करते हैं. हालांकि, सब्जियों को पकाने में अक्सर हम गलती कर जाते हैं. इसे अधिक तल या भून कर हम इसकी पौष्टिकता को नष्ट कर देते हैं. बता दें कि, हर सब्जी को तलना या भूनना जरूरी नहीं है. कुछ सब्जियां उबालने पर और अधिक पोषण देती हैं. इनके सेवन से आंखों की सेहत से लेकर कैंसर जैसी घातक बीमारी से भी बचाव हो सकता है. आइए जानते हैं 5 ऐसी सब्जियों के बारे में, जिन्हें उबालने से अधिक सेहत लाभ होंगे.

इन सब्जियों को उबालने से अधिक फायदा

गाजर: गाजर को अक्सर कच्चा ही खा लिया जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे उबालने से इसका पोषण स्तर और बढ़ जाता है? गाजर में मौजूद बीटा-कैरोटीन, जो शरीर में जाकर विटामिन ए में बदलता है, उबालने से और भी सक्रिय हो जाता है. उबालने से गाजर की कोशिका-दीवारें टूटती हैं, जिससे इसमें मौजूद पोषक तत्व पचने में आसान हो जाते हैं.

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टमाटर: टमाटर में मौजूद लाइकोपीन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से भी सुरक्षा प्रदान कर सकता है. जब आप टमाटर को उबालते हैं तो उसमें लाइकोपीन की मात्रा और भी बढ़ जाती है और उसका अवशोषण शरीर में आसानी से हो पाता है. कच्चे सलाद से ज्यादा टमाटर की सब्जी या सूप आपको इससे लाभ पहुंचा सकते हैं.

ब्रोकली: ब्रोकली को अक्सर फ्राई करके खाया जाता है लेकिन इससे इसके पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं. ब्रोकली में ‘सुलफोराफेन’ नामक कंपाउड पाया जाता है जो कैंसर-रोधी गुणों के लिए जाना जाता है. इसे उबालने पर ब्रोकली में मौजूद मायरोसिनेज एंजाइम सक्रिय होता है, जिससे सुलफोराफेन का निर्माण बढ़ता है. यानी उबली हुई ब्रोकली आपके शरीर को ज्यादा फायदा पहुंचा सकती है.

आलू: आलू में मौजूद विटामिन सी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और त्वचा के लिए भी लाभकारी होता है. फ्राई करने से ये विटामिन नष्ट हो सकता है, जबकि उबालने पर यह काफी हद तक सुरक्षित रहता है. अगर आप आलू को छिलके सहित उबालते हैं, तो यह पोषण को और भी बेहतर तरीके से संरक्षित रखता है.

चुकंदर: अक्सर चुकंदर को सलाद के रूप में कच्चा खाया जाता है, लेकिन इसे उबालने से यह और भी अधिक फायदेमंद हो जाता है. चुकंदर में विटामिन B9 (फोलेट) होता है, जो डीएनए की मरम्मत और निर्माण में सहायक होता है. उबालने के बाद इसमें फोलेट की मात्रा और सक्रियता बढ़ जाती है, साथ ही यह पचाने में भी आसान हो जाता है.

Tags: Health News Hindihealth tips
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