Boiled vs Half-Boiled Eggs: अंडा सेहत के लिए सबसे अच्छे और सस्ते खाद्य पदार्थों में से एक है. सुबह ऑफिस जाने की जल्दी हो या रात में हल्का खाना खाने का मन हो, अंडा हर समय एक अच्छा विकल्प माना जाता है. इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, जो शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने और बच्चों के विकास में मदद करता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हाफ बॉयल और फुल बॉयल अंडे में से कौन ज्यादा फायदेमंद है? कुछ लोग नरम जर्दी यानी पीले हिस्से के लिए हाफ बॉयल अंडा खाना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग पूरी तरह उबला हुआ अंडा खाते हैं. ‘द जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन’ में प्रकाशित एक रिसर्च के मुताबिक, अच्छी तरह पके हुए अंडे से शरीर लगभग 91 प्रतिशत प्रोटीन का इस्तेमाल कर पाता है, जबकि कच्चे अंडे से केवल 51 प्रतिशत प्रोटीन ही मिल पाता है. एक मध्यम आकार के 50 ग्राम अंडे में करीब 6 ग्राम प्रोटीन होता है. इसके अलावा इसमें ओमेगा-3, जिंक, पोटैशियम, फोलेट और विटामिन D और B भी पाए जाते हैं.

हाफ बॉयल अंडा खाने से हो सकता है नुकसान?

स्वाद के लिहाज से हाफ बॉयल अंडा भले ही अच्छा लगता हो, लेकिन इसे खाने से सेहत को नुकसान भी हो सकता है. अधपके अंडे में साल्मोनेला नाम का बैक्टीरिया मौजूद हो सकता है. इससे पेट दर्द, उल्टी और दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए अंडे को अच्छी तरह पकाकर खाना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है. इसके अलावा कच्चे अंडे में एविडिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, जो शरीर में बायोटिन यानी विटामिन B7 के अवशोषण में रुकावट डाल सकता है. बायोटिन बालों और त्वचा की सेहत के लिए जरूरी होता है. हालांकि, अंडे को अच्छी तरह पकाने से एविडिन का प्रभाव कम हो जाता है. इसलिए कच्चे या अधपके अंडे खाने के बजाय पूरी तरह पका हुआ अंडा खाना बेहतर है.

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पोच, फ्राई या उबला अंडा, क्या खाना है बेहतर?

अगर आपको रोज उबला हुआ अंडा खाना पसंद नहीं है, तो आप पोच या फ्राई अंडा भी खा सकते हैं. हालांकि, इसे बनाते समय तेल और मक्खन का इस्तेमाल कम करना चाहिए. पानी में बनाया गया पोच अंडा भी एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसमें अतिरिक्त तेल की जरूरत नहीं पड़ती. वहीं, कई लोग वजन और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के डर से अंडे का पीला हिस्सा यानी जर्दी निकाल देते हैं. जबकि जर्दी में भी कई जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं. स्वस्थ व्यक्ति संतुलित डाइट के हिस्से के रूप में रोज एक पूरा अंडा खा सकता है. हालांकि, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या जिन्हें दिल से जुड़ी समस्या है, उन्हें अपनी डाइट में अंडे की जर्दी शामिल करने से पहले डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह लेनी चाहिए. कुल मिलाकर, अंडे का पूरा पोषण पाने और संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए इसे अच्छी तरह पकाकर खाना बेहतर विकल्प है.