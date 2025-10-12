उबली मूंगफली से कैसे घटता है LDL? जानिए साउथ इंडियन्स का स्मार्ट स्नैक सीक्रेट!

Boiled Peanut Beneifts: साउथ इंडिया में आपने देखा होगा कि लोग शाम के वक्त उबली हुई मूंगफली बड़े चाव से खाते हैं. वहां इसे “स्मार्ट स्नैक” कहा जाता है, क्योंकि यह पेट भरने के साथ-साथ ताकत भी देती है और हेल्दी भी होती है. तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में अक्सर महिलाएं मूंगफली की फलियां लेकर रात में उबाल देती हैं और सुबह पूरा परिवार मिलकर उन्हें खाता है.

अब सवाल ये है कि साउथ इंडियन लोग मूंगफली को उबालकर ही क्यों खाते हैं? इसका जवाब हेल्थ एक्सपर्ट्स के पास है- उबली हुई मूंगफली कच्ची या भूनी मूंगफली की तुलना में ज़्यादा पौष्टिक और पचने में आसान होती है. आइए जानते हैं इसके 5 बड़े फायदे:

1. दिल के लिए फायदेमंद:

हेल्थलाइन के मुताबिक, उबली मूंगफली में मोनोअनसेचुरेटेड और पॉलीअनसेचुरेटेड फैट्स होते हैं जो शरीर के खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को घटाते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाते हैं. इससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है.

2. प्रोटीन का सस्ता स्रोत:

जो लोग नॉन-वेज नहीं खाते, उनके लिए यह प्रोटीन का बेहतरीन और सस्ता विकल्प है. 100 ग्राम मूंगफली में करीब 25 ग्राम प्रोटीन होता है. साउथ इंडिया में इसे इडली, उपमा या पोहा के साथ खाया जाता है ताकि शरीर को एनर्जी मिले और दिन भर ताकत बनी रहे.

3. वजन घटाने में मददगार:

उबली मूंगफली में फाइबर और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है. इससे बार-बार कुछ खाने की इच्छा नहीं होती और वजन घटाने में मदद मिलती है.

4. दिमाग को रखे एक्टिव:

मूंगफली में फोलेट, नियासिन, विटामिन E और एंटीऑक्सिडेंट्स पाए जाते हैं जो मस्तिष्क की कोशिकाओं को एक्टिव रखते हैं. इसे खाने से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है और थकान या डिप्रेशन जैसी समस्याएं कम होती हैं.

5. डायबिटीज और कैंसर से बचाव:

उबली मूंगफली में मौजूद पॉलीफेनॉल्स और रेस्वेराट्रॉल ब्लड शुगर को कंट्रोल करने और फ्री रेडिकल्स को खत्म करने में मदद करते हैं, जिससे डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा घटता है.

कैसे खाएं:

मूंगफली को नमक मिले पानी में 20 मिनट तक उबालें. चाहें तो थोड़ा नींबू रस, प्याज और हरी मिर्च मिलाकर इसे चाट की तरह खाएं.

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.