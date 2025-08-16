Blue Tea Benefits: नीली चाय से घटेगा वजन, मिलेगी ग्लोइंग स्किन और दूर होगा तनाव

चाय के शौकीनों के बीच इन दिनों एक नई ड्रिंक तेजी से पॉपुलर हो रही है। इसका नाम है ब्लू टी यानी नीली चाय। साधारण चाय से अलग इसका रंग नीला होता है और ये स्वास्थ्य लाभों के कारण चर्चा में है। यह चाय बटरफ्लाई पी फ्लावर यानी अपराजिता के फूल से बनाई जाती है और हर्बल टी कैटेगरी में आती है।



विशेषज्ञों के अनुसार, ब्लू टी में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। खासतौर पर उन लोगों के लिए यह फायदेमंद मानी जाती है जो थकान, तनाव या नींद न आने जैसी समस्या से परेशान रहते हैं। ब्लू टी का सेवन मानसिक शांति और रिलैक्सेशन देता है।

वजन घटाने में कारगर

सिर्फ इतना ही नहीं, ब्लू टी का नियमित सेवन वजन घटाने में भी सहायक माना जाता है। यह मेटाबॉलिज़्म को तेज करता है, जिससे कैलोरी बर्न करना आसान होता है। इसके अलावा यह डायबिटीज के मरीजों के लिए भी फायदेमंद हो सकती है क्योंकि यह ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करती है। बात करें ब्यूटी और स्किनकेयर की तो इसके लिहाज से भी ब्लू टी खास महत्व रखती है। इसमें मौजूद फ्लेवोनॉइड्स बालों और त्वचा के लिए अच्छे माने जाते हैं। यही कारण है कि आजकल कई फिटनेस और ब्यूटी एक्सपर्ट्स इसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना रहे हैं।

सीमित मात्रा में करें सेवन

डॉक्टर्स का मानना है कि ब्लू टी का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। ज्यादा मात्रा में इसका उपयोग करने से उलटी या पेट संबंधी समस्या हो सकती है। इसलिए दिन में एक या दो कप पर्याप्त माना जाता है। ब्लू टी को गर्म और ठंडे, दोनों तरीकों से पिया जा सकता है। इसका खास नीला रंग और हेल्थ बेनिफिट्स इसे युवाओं और हेल्थ कॉन्शियस लोगों के बीच खासा लोकप्रिय बना रहे हैं।

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।