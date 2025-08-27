Home > हेल्थ > बार-बार Bloating की समस्या इन गंभीर बीमारियों का भी हो सकता है संकेत, ना करें नजरअंदाज, जानें इसके कारण

Health Issues which cause bloating:अगर आपको अक्सर पेट फूलने की समस्या रहती है या यह लंबे समय तक बनी रहती है, तो इसे नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए। कई बार पेट फूलना किसी और गंभीर समस्या का संकेत भी हो सकता है। आइए जानते हैं कि बार-बार पेट फूलने के पीछे कौन सी समस्याएँ छिपी हो सकती हैं।

Published By: Akriti Pandey
Published: August 27, 2025 14:41:13 IST

Bloating Problems
Bloating Problems

Bloating Problems: पेट फूलना या पेट फूलना एक आम समस्या है और ज़्यादातर लोग कभी न कभी इससे पीड़ित होते हैं। आमतौर पर यह गैस, कब्ज़ या गलत खान-पान की वजह से होता है और कुछ ही समय में ठीक हो जाता है। इसलिए इसे ज़्यादा परेशानी की बात नहीं माना जाता, लेकिन अगर यह बार-बार हो, तो चिंता की बात है।

अगर आपको अक्सर पेट फूलने की समस्या रहती है या यह लंबे समय तक बनी रहती है, तो इसे नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए। कई बार पेट फूलना किसी और गंभीर समस्या का संकेत भी हो सकता है। आइए जानते हैं कि बार-बार पेट फूलने के पीछे कौन सी समस्याएँ छिपी हो सकती हैं।

हार्मोनल असंतुलन

शरीर में हार्मोनल असंतुलन, खासकर महिलाओं में, पेट फूलने का एक अहम कारण है।

PMSमासिक धर्म शुरू होने से पहले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्तर में उतार-चढ़ाव होने से भी पेट फूलने लगता है

थायरॉइड विकार- थायरॉइड हार्मोन की कमी से शरीर का मेटाबॉलिज़्म धीमा हो जाता है। इससे पाचन क्रिया प्रभावित होती है, कब्ज़ बढ़ता है और पेट में सूजन और सूजन होती है।

लिवर रोग और हृदय रोग

यदि पेट फूलने के साथ अन्य गंभीर लक्षण भी हों, तो यह लिवर या हृदय रोग का भी संकेत हो सकता है।

लिवर रोग- सिरोसिस जैसी यकृत संबंधी बीमारियों में, लिवर  में सूजन आ जाती है और पेट में तरल पदार्थ जमा होने लगता है, जिसे जलोदर कहते हैं। इससे पेट में सूजन और बार-बार पेट फूलने लगता है। इसके साथ ही, पीलिया, थकान और वजन कम होने जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं।

हृदय गति रुकना- जब हृदय शरीर के अन्य अंगों में पर्याप्त रक्त पंप नहीं कर पाता, तो शरीर में तरल पदार्थ जमा होने लगता है। पेट फूलने के अलावा, इससे पैरों में सूजन, सांस लेने में तकलीफ और अत्यधिक थकान भी होती है।

डॉक्टर से कब संपर्क करना चाहिए-

  • अगर आपकी सूजन लंबे समय तक (कई हफ़्तों तक) बनी रहती है

  • दवाएँ लेने या अपने आहार में बदलाव करने के बावजूद ठीक नहीं होती

  • आपको पेट में तेज़ दर्द, उल्टी या दस्त भी हो रहे हैं

  • मल में खून आना या बहुत ज़्यादा वज़न कम होना

  • पैरों में सूजन, साँस लेने में तकलीफ़ या त्वचा और आँखों का पीला पड़ना

