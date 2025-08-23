क्या आपके पैरों के नाखून भी बदल रहे हैं रंग? कहीं ये खतरनाक बीमारी गैंग्रीन की शुरुआत तो नहीं …

Gangrene Symptoms: कई बार ऐसा होता है कि हमारे शरीर में बीमारियां जन्म ले लेती है लेकिन हमको पता ही नहीं लगता है ऐसे ही कई लोग अपने पैरों का उतना ध्यान नहीं रख पाते हैं जितना की चेहरे और हाथों का रखते हैं। जब पैर के नाखून काले हो जाते हैं तो लोग सोचते हैं शायद जूते की वजह से हुआ है या फिर चोट या कोई गंदगी। लेकिन आप यह बात बिल्कुल नहीं जानते हैं कि यह छोटी सी दिखने वाली समस्या आपके लिए बीमारी का रूप ले सकती है, उसे बीमारी का नाम है ‘गैंग्रीन’ यह बीमारी आपके लिए काफी समस्याएं लेकर आ सकती है। इसका सबसे पहले संकेत यही होता है कि आपके नाखूनों का रंग काला पड़ने लगता है। गैंग्रीन शरीर के उन हिस्सों में होती है जहां पर खून का फ्लोर रुक जाता है और धीरे-धीरे वह हिस्सा खराब होने लगता है या सड़ने लगता है अगर इसको समय से पहचान और रोक नहीं जाए तो आप इसे काफी समस्याएं बढ़ सकती हैं।

क्या होता है गैंग्रीन और क्यों होती है यह बीमारी ?

गैंग्रीन एक खतरनाक बीमारी हो सकती है जिसके अंदर हमारे शरीर की कोशिकाएं मरने लगती है और यह तब होता है जब हमारे शरीर के किसी भी हिस्से तक ब्लड फ्लो या ऑक्सीजन बिल्कुल अच्छी मात्रा में नहीं पहुंच पाती है। डायबिटीज के मरीज, हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग या स्मोकिंग करने वाले लोगों को इसका खतरा काफी ज्यादा रहता है। अगर आपके पैर में चोट लगी है या फिर कोई भी घाव काफी लंबे समय तक ठीक नहीं हुआ है तो यह बीमारी आपके शरीर में घर बना सकती है।

आप भी पहचान ले गैंग्रीन के लक्षण

अक्सर लोगों को यह लक्षण पहचानने में दिक्कत होती है तो आप यह कुछ बातों को ध्यान में रखकर देख सकते हैं कि आपको गैंग्रीन नामक कोई बीमारी है या नहीं है।

सबसे पहले नाखूनों और आसपास के त्वचा का रंग बदलने लगता है।

पैरों में सुन्नपन महसूस होता है।

जब भी आप कभी चलते फिरते हैं तो आपके पैरों में अचानक तेज दर्द होने लगता है और फिर वह बढ़ जाता है।

इस बीमारी के अंदर घाव जल्दी नहीं भरते हैं और उनमें से बदबू आने लगती है।

नाखूनों के आसपास की स्किन काफी टाइट और ड्राई दिखाई देने लगती है

इन तरीकों से करें गैंग्रीन से अपना बचाव अपनाएं घरेलू नुस्खे

गैंग्रीन से बचने के लिए आप यह कुछ तरीके अपना सकते हैं सबसे जरूरी यह होता है कि आपके शरीर में ब्लड फ्लो काफी अच्छे तरीके से हो इसके लिए रोजाना आपको एक्सरसाइज , पैदल चलना होता है और आपको अपने पैरों की साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान देना होता है। रोजाना नाखूनों को साफ करना चाहिए और डायबिटीज के मरीजों को अपने शुगर लेवल पर खास नजर रखनी चाहिए।