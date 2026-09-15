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Bird Flu का खतरा अब पालतू कुत्ते-बिल्लियों तक! घर में Pet है तो जान लें ये सावधानियां, आप भी रहेंगे सेफ

Bird Flu in Pets: घर में कुत्ता या बिल्ली हो तो उसकी छोटी-सी तबीयत खराब होना भी पेट पैरेंट्स के लिए चिंता का कारण बन जाता है. लेकिन, अगर आसपास बर्ड फ्लू यानी Avian Influenza का संक्रमण फैल रहा हो, तो सावधानी और भी जरूरी हो जाती है.

By: Lalit Kumar | Published: September 15, 2026 5:28:00 PM IST

Bird Flu in Pets
Bird Flu in Pets


Bird Flu in Pets: घर में कुत्ता या बिल्ली हो तो उसकी छोटी-सी तबीयत खराब होना भी पेट पैरेंट्स के लिए चिंता का कारण बन जाता है. लेकिन, अगर आसपास बर्ड फ्लू यानी Avian Influenza का संक्रमण फैल रहा हो, तो सावधानी और भी जरूरी हो जाती है. वजह यह है कि कुछ परिस्थितियों में संक्रमित पक्षियों या उनके संपर्क में आने से दूसरे स्तनधारी जानवर भी वायरस की चपेट में आ सकते हैं. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर पालतू कुत्ता-बिल्ली Bird Flu से संक्रमित हो जाएगा. बस सही जानकारी और थोड़ी सावधानी से जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

संक्रमित पक्षियों से कैसे पहुंच सकता वायरस?

बर्ड फ्लू मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करने वाला वायरल संक्रमण है. पालतू जानवरों के लिए चिंता तब बढ़ती है जब वे संक्रमित या मृत पक्षियों, उनके मल-मूत्र, स्राव या दूषित जगहों के संपर्क में आते हैं. खासकर बाहर घूमने वाली बिल्लियां या ऐसे कुत्ते जो पक्षियों को पकड़ने या खाने की कोशिश करते हैं, उन्हें अनावश्यक जोखिम हो सकता है. इसलिए अगर आपके आसपास किसी पक्षी की अचानक मौत हुई है या बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, तो पेट को उस जगह के आसपास जाने से रोकना बेहतर है.

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बिल्ली के लिए क्यों ज्यादा सावधानी?

बर्ड फ्लू संक्रमण के मामले में बिल्लियों को लेकर विशेष सावधानी की जरूरत बताई जाती है. संक्रमित पक्षी को पकड़ना या खाना उनके लिए जोखिम बढ़ा सकता है. इसलिए बिल्ली को बाहर शिकार करने के लिए छोड़ने से बचें और उसे कच्चा पोल्ट्री मीट या संदिग्ध स्रोत का कच्चा मांस न खिलाएं. कुत्तों को भी मृत या बीमार पक्षियों के संपर्क में आने से रोकना चाहिए. पार्क या खुले स्थान में घूमाते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह किसी मृत पक्षी को मुंह न लगाए.

पेट में दिखें ये लक्षण तो रहें सतर्क

अगर पेट किसी संक्रमित पक्षी के संपर्क में आया है और उसके बाद उसमें सुस्ती, भूख कम होना, सांस लेने में परेशानी, खांसी, नाक या आंख से स्राव, उल्टी, दस्त या असामान्य न्यूरोलॉजिकल लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें. खास बात यह है कि केवल इन लक्षणों के आधार पर Bird Flu की पुष्टि नहीं की जा सकती है. कई दूसरी बीमारियों में भी ऐसे लक्षण हो सकते हैं. इसलिए खुद से इलाज करने के बजाय डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है.

Pet Parents इन बातों का रखें ध्यान

  • पेट को मृत या बीमार पक्षियों से दूर रखें.
  • बाहर से लौटने के बाद हाथ अच्छी तरह साबुन से धोएं.
  • पेट को कच्चा या संदिग्ध स्रोत का पोल्ट्री मीट न खिलाएं.
  • पेट को बीमार पक्षी का शिकार करने से रोकें.
  • अगर पेट किसी संदिग्ध पक्षी के संपर्क में आया है, तो पशु चिकित्सक को इसकी जानकारी दें.
  • बिना सलाह के पेट को कोई दवा न दें.

इंसानों को भी क्या खतरा है?

इंसानों में Bird Flu संक्रमण दुर्लभ है, लेकिन संक्रमित पक्षियों या जानवरों के निकट संपर्क में आने पर सावधानी जरूरी है. सबसे अहम बात है कि बीमार या मृत पक्षियों को नंगे हाथों से न छुएं. यदि आपके क्षेत्र में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, तो स्थानीय स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग की सलाह का पालन करें.

Tags: Health News Hindihealth tips
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