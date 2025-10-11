बिग बॉस की ये स्टार कैसे रखती है अपना फिगर परफेक्ट – जानें राज!
शेफाली बग्गा की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जिम या महंगे डाइट प्लान की जरूरत नहीं है. घर का बना खाना, खेल-कूद और नियमित दिनचर्या आपके स्वास्थ्य में बड़ा बदलाव ला सकती है.

By: Komal Singh | Published: October 11, 2025 9:17:45 AM IST

टीवी और रियलिटी शो की दुनिया मे अपनी बोल्ड अंदाज के लिए जाने जानी वाली शेफाली बग्गा ने हाल ही में अपने फैंस के साथ एक खास अपडेट के बार में कुछ बाते की जिसमें उन्होंने बताया कि हालही में उन्होंने लगभग 10 किलो वजन घटाया है. शेफाली ने यह बदलाव केवल जिम से या फिर डाइट प्लान से नहीं, बल्कि घर के बने खाने और खेल-कूद की आदतों से हासिल किया है.

क्या है आखिर शेफाली के फिट होने का राज
शेफाली के अनुसार, वह बाहर का जंक फूड और फास्ट फूड बिल्कुल कम कर चुकी हैं. उनका मानना है कि घर का खाना न सिर्फ स्वादि स्वादिष्ट होता है बल्कि शरीर के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भी. उनका यह भी कहना है कि घर का खाना हमेशा ताजा और पोषण से भरपूर होता है और आगे बताती है कि घर पर बना खाना हमेशा ताजा और भरपूर होता है.इसमें तेल और मसालों का संतुलन सही होता है, जो शरीर को फिट रखने में मदद करता है. शेफली अपने खाने में मुख्य रूप से दालें, सब्जियाँ, ताजा सलाद, दही और सीमित मात्रा में रोटी और चावल शामिल करती हैं. उनका कहना है कि घर का खाना खाने से नकेवल वजन नियंत्रित रहता है, बल्कि त्वचा और पाचन भी सही रहता है.

शेफाली बग्गा दूसरा सबसे बड़ा राज
वजन घटाने में शेफाली का दूसरा सबसे बड़ा राज है खेल – कूद और शारीरीक गतिविधि. वह रोजाना समय निकालकर हल्की दौड़ योग और करती हैं. इसके अलावा, वह अपने दिनचर्या में बॉडी वेट एक्सरसाइज और कुछ कार्डियो वर्कआउट्स को भी शामिल करती हैं. शेफाली का यह भी कहना है कि व्यायाम केवल वजन घटाने के लिए नहीं, बल्कि शरीर और मानसिक स्वास्थया दोनों के लिए जरूरी है , खेल – कूद करने से न केवल कौलोरी बल्कि मसल्स अगर आप अपनी फिटनेस यात्रा शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने खाने की आदतों और रोजमर्रा की गतिविधियों पर ध्यान दें. धीरे-धीरे बदलाव लाएं, और आपकी मेहनत के अच्छे परिणाम सामने आएंगे.शेफाली ने यह भी बताया कि वजन घटाने और फिट रहने में मानसिक स्वास्थ्य बहुत बड़ा रोल निभाता है। वह ध्यान (मेडिटेशन) और पर्याप्त नींद पर भी ध्यान देती हैं.उनका कहना है कि जब मन शांत और सकारात्मक रहता है, तो शरीर भी अपने आप स्वस्थ रहता है।

 

 

