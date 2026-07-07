Home > हेल्थ > ये 5 चीजें पेट में बन सकती हैं ‘पत्थर’! खाने से पहले जान लें पूरा सच, वरना सर्जरी तक की पड़ सकती जरूरत

ये 5 चीजें पेट में बन सकती हैं ‘पत्थर’! खाने से पहले जान लें पूरा सच, वरना सर्जरी तक की पड़ सकती जरूरत

Bezoar Symptoms: क्या आपने कभी सुना है कि कुछ चीजें पेट में जाकर पत्थर जैसी सख्त गांठ (पथरी) बना सकती हैं? सुनने में यह अजीब जरूर लगता है, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक कई मामलों में ऐसा हो सकता है. इसे मेडिकल भाषा में बीजोआर (Bezoar) कहा जाता है. यह ऐसी स्थिति है, जिसमें भोजन या अन्य पदार्थ पेट में जमा होकर सख्त गांठ का रूप ले लेते हैं. अब सवाल है कि आखिर, बीजोआर क्या है? किन चीजों को खाने से पेट में पत्थर बनने का खतरा? आइए जानते हैं इस बारे में-

By: Lalit Kumar | Published: July 7, 2026 6:29:27 PM IST

ये 5 चीजें पेट में बन सकती हैं 'पत्थर'.
ये 5 चीजें पेट में बन सकती हैं 'पत्थर'.


Bezoar Symptoms: क्या आपने कभी सुना है कि कुछ चीजें पेट में जाकर पत्थर जैसी सख्त गांठ (पथरी) बना सकती हैं? सुनने में यह अजीब जरूर लगता है, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक कई मामलों में ऐसा हो सकता है. इसे मेडिकल भाषा में बीजोआर (Bezoar) कहा जाता है. यह ऐसी स्थिति है, जिसमें भोजन या अन्य पदार्थ पेट में जमा होकर सख्त गांठ का रूप ले लेते हैं. इससे पेट दर्द, उल्टी, कब्ज और आंतों में रुकावट जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं. इसकी अनदेखी करना घातक हो सकता है. यही नहीं, कुछ मामलों में दवाओं या एंडोस्कोपी से इलाज संभव होता है, जबकि गंभीर स्थिति में सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है. अब सवाल है कि आखिर, बीजोआर क्या है? किन चीजों को खाने से पेट में पत्थर बनने का खतरा? आइए जानते हैं इस बारे में-

क्या होता है बीजोआर?

बीजोआर पेट या आंत में बनने वाला सख्त गुच्छा होता है. यह तब बन सकता है, जब कुछ खाद्य पदार्थ ठीक से पच नहीं पाते और धीरे-धीरे जमा होकर कठोर हो जाते हैं. जिन लोगों की पेट की सर्जरी हो चुकी हो, पाचन क्षमता कमजोर हो या गैस्ट्रिक खाली होने की प्रक्रिया धीमी हो, उनमें इसका खतरा अपेक्षाकृत अधिक हो सकता है.

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ये 5 चीजें बढ़ा सकती हैं जोखिम

फैटी फूड्स: ज्यादा मात्रा में फैटी फूड्स खाने से पित्त की थैली में पथरी बनने का खतरा अधिक होता है. ऐसे में ऑयली स्नैक्स, फास्ट फूड, जंक फूड्स और हैवी क्रीम को खाने से बचना चाहिए.

रिफाइंड कार्ब्स: रिफाइंड काब्स जैसे सफेद ब्रेड, पास्ता, रिफाइंड कार्बोहाइडेट्स का सेवन करने से पित्त की थैली में पथरी बन सकती है. लंबे समय तक रिफाइंड कार्ब्स का सेवन करने से पित्त की थैली में पथरी बनने का जोखिम बढ़ जाता है.

रेड मीट: रेड मीट की वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ता है साथ ही पित्त की थैली में पथरी होने का भी खतरा बढ़ जाता है.

शुगर ड्रिंक: ज्यादा मात्रा में शुगर ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक का सेवन करने से भी पथरी बन सकती हैं. ज्यादा मात्रा में शुगर वाली ड्रिंक का सेवन करने से शरीर में इंसुलिन का लेवल बढ़ता है जो कि पथरी का कारण बन सकता है.

डेयरी प्रोडक्ट्स: डेयरी प्रोडक्ट्स में फैट की मात्रा काफी ज्यादा होती है. ऐसे में डेयरी प्रोडक्ट्स का ज्यादा मात्रा में सेवन करने से पित्त की थैली में पथरी की समस्या हो सकती है. फुल फैट जैसे आइसक्रीम, चीज, फुल फैट वाला दूध खाने से पथरी हो सकती है.

किन लक्षणों पर दें ध्यान?

  • लगातार पेट दर्द
  • बार-बार उल्टी या मितली
  • थोड़ी मात्रा में खाने पर भी पेट भरना
  • भूख कम लगना
  • कब्ज या आंतों में रुकावट के लक्षण

कैसे करें बचाव?

भोजन हमेशा अच्छी तरह चबाकर खाएं, पर्याप्त पानी पिएं, संतुलित आहार लें और किसी भी पाचन संबंधी समस्या को लंबे समय तक नजरअंदाज न करें. यदि लगातार पेट दर्द, उल्टी या खाना पचने में दिक्कत हो रही है, तो तुरंत गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से सलाह लें.

Tags: Health News Hindihealth tips
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