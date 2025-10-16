Home > हेल्थ > जवानी हमेशा रहेगी बरकरार रखने के आसान तरीके, दिनभर में बस 4-5 बार करें ये काम

जवानी हमेशा रहेगी बरकरार रखने के आसान तरीके, दिनभर में बस 4-5 बार करें ये काम

Tips to Young: एक अध्ययन से पता चला है कि दिन में चार से पाँच बार व्यायाम करने से आपका हृदय स्वस्थ रहता है और बढ़ती उम्र के प्रभावों को कम करने में मदद मिल सकती है. अध्ययन के अनुसार, व्यायाम की अवधि का विभिन्न प्रकार की धमनियों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: October 16, 2025 8:00:34 PM IST

Best Exercise
Best Exercise

Best Exercise: अगर आप लंबे समय तक जवान बने रहना चाहते हैं, तो आपको अपनी दिनचर्या में तुरंत बदलाव लाना होगा. एक अध्ययन से पता चला है कि दिन में चार से पाँच बार व्यायाम करने से आपका हृदय स्वस्थ रहता है और बढ़ती उम्र के प्रभावों को कम करने में मदद मिल सकती है. अध्ययन के अनुसार, व्यायाम की अवधि का विभिन्न प्रकार की धमनियों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है.

रोजाना 30 मिनट का व्यायाम

मध्यम आकार की धमनियों में अकड़न को कम करने के लिए हफ़्ते में 2-3 दिन 30 मिनट व्यायाम करना पर्याप्त हो सकता है. जबकि हफ़्ते में चार से पांच दिन व्यायाम करने से लंबी केंद्रीय धमनियां जवान रह सकती हैं.टेक्सास विश्वविद्यालय में इस अध्ययन के लेखकों में से एक, बेंजामिन लेविन ने कहा कि यह शोध वृद्ध लोगों में भी, हृदय को जवान रखने के लिए व्यायाम कार्यक्रम विकसित करने में मदद कर सकता है. हृदय तक रक्त पहुँचाने वाली धमनियां उम्र के साथ सख्त हो जाती हैं, जिससे हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है.

यह भी पढ़ें: 

मर्दों के लिए कमाल का नुस्खा! मेथी के दाने से ऐसे बढ़ाएं स्पर्म काउंट और फर्टिलिटी

पिता बनने में दिक्कत आ रही है? रोज खाएं ये 4 फूड्स, बढ़ेगी स्पर्म क्वालिटी और फर्टिलिटी

जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी

जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी में प्रकाशित इस अध्ययन के लिए, शोध दल ने 60 वर्ष से अधिक आयु के 102 लोगों का परीक्षण किया. उनके जीवन भर के व्यायाम पर भी नजर रखी गई. जो लोग जीवन भर मध्यम व्यायाम (सप्ताह में 2-3 बार) करते रहे, उनकी मध्यम आकार की धमनियाँ अधिक युवा पाई गईं. ये धमनियां मस्तिष्क और गर्दन को रक्त पहुंचाती हैं. सप्ताह में 4-5 बार व्यायाम करने से लंबी केंद्रीय धमनिया युवा रहती हैं. ये धमनियां छाती और पेट को रक्त पहुंचाती हैं. यह मध्यम आकार की धमनियों को भी स्वस्थ रखता है.शोधकर्ताओं ने पाया कि बड़ी धमनियों को उम्र बढ़ने के प्रभावों को कम करने के लिए कम समय तक व्यायाम की आवश्यकता होती है.

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags: exercise to delay ageingregular exercise will help retain youthsimple way to stay fit and young
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

यौन इच्छा की कमी सुधार देंगे ये 7 फल!

October 16, 2025

धनतेरस पर प्रदोष व्रत का शुभ संयोग, धन प्राप्ति के...

October 16, 2025

धनतेरस और दिवाली के दिन करें माता लक्ष्मी के इन...

October 16, 2025

घुटनों की कट-कट आवाज दूर करेगा यह लाल अनाज!

October 16, 2025

T20I में सबसे ज़्यादा जीत दर्ज करने वाली टॉप 10...

October 16, 2025

चांदी के पायल और बिछिया को इन तरीकों से करें...

October 16, 2025
जवानी हमेशा रहेगी बरकरार रखने के आसान तरीके, दिनभर में बस 4-5 बार करें ये काम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

जवानी हमेशा रहेगी बरकरार रखने के आसान तरीके, दिनभर में बस 4-5 बार करें ये काम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

जवानी हमेशा रहेगी बरकरार रखने के आसान तरीके, दिनभर में बस 4-5 बार करें ये काम
जवानी हमेशा रहेगी बरकरार रखने के आसान तरीके, दिनभर में बस 4-5 बार करें ये काम
जवानी हमेशा रहेगी बरकरार रखने के आसान तरीके, दिनभर में बस 4-5 बार करें ये काम
जवानी हमेशा रहेगी बरकरार रखने के आसान तरीके, दिनभर में बस 4-5 बार करें ये काम