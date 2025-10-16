जवानी हमेशा रहेगी बरकरार रखने के आसान तरीके, दिनभर में बस 4-5 बार करें ये काम

Best Exercise: अगर आप लंबे समय तक जवान बने रहना चाहते हैं, तो आपको अपनी दिनचर्या में तुरंत बदलाव लाना होगा. एक अध्ययन से पता चला है कि दिन में चार से पाँच बार व्यायाम करने से आपका हृदय स्वस्थ रहता है और बढ़ती उम्र के प्रभावों को कम करने में मदद मिल सकती है. अध्ययन के अनुसार, व्यायाम की अवधि का विभिन्न प्रकार की धमनियों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है.

रोजाना 30 मिनट का व्यायाम

मध्यम आकार की धमनियों में अकड़न को कम करने के लिए हफ़्ते में 2-3 दिन 30 मिनट व्यायाम करना पर्याप्त हो सकता है. जबकि हफ़्ते में चार से पांच दिन व्यायाम करने से लंबी केंद्रीय धमनियां जवान रह सकती हैं.टेक्सास विश्वविद्यालय में इस अध्ययन के लेखकों में से एक, बेंजामिन लेविन ने कहा कि यह शोध वृद्ध लोगों में भी, हृदय को जवान रखने के लिए व्यायाम कार्यक्रम विकसित करने में मदद कर सकता है. हृदय तक रक्त पहुँचाने वाली धमनियां उम्र के साथ सख्त हो जाती हैं, जिससे हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है.

जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी

जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी में प्रकाशित इस अध्ययन के लिए, शोध दल ने 60 वर्ष से अधिक आयु के 102 लोगों का परीक्षण किया. उनके जीवन भर के व्यायाम पर भी नजर रखी गई. जो लोग जीवन भर मध्यम व्यायाम (सप्ताह में 2-3 बार) करते रहे, उनकी मध्यम आकार की धमनियाँ अधिक युवा पाई गईं. ये धमनियां मस्तिष्क और गर्दन को रक्त पहुंचाती हैं. सप्ताह में 4-5 बार व्यायाम करने से लंबी केंद्रीय धमनिया युवा रहती हैं. ये धमनियां छाती और पेट को रक्त पहुंचाती हैं. यह मध्यम आकार की धमनियों को भी स्वस्थ रखता है.शोधकर्ताओं ने पाया कि बड़ी धमनियों को उम्र बढ़ने के प्रभावों को कम करने के लिए कम समय तक व्यायाम की आवश्यकता होती है.

