सुबह, दोपहर या शाम… दही खाने का सही समय क्या है? 90% लोग होते हैं कंफ्यूज, एक्सपर्ट से समझिए सच

Best Time to Eat Yogurt: दही भारतीय थाली का ऐसा हिस्सा है, जो स्वाद के साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद माना जाता है. कभी इसे नाश्ते में पराठे के साथ खाया जाता है, तो कभी दोपहर के खाने में रायता या छाछ बनाकर. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि दही खाने का भी कोई सही समय होता है? क्या रात में दही खाने से बचना चाहिए और क्या दोपहर में इसका सेवन ज्यादा बेहतर रहता है? इन सवालों को लेकर अक्सर लोगों के मन में भ्रम रहता है. इन सवालों के बारे में बता रही हैं डाइट फॉर डिलाइट क्लीनिक नोएडा की डाइटिशियन खुशबू शर्मा-

एक्सपर्ट के मुताबिक, दही में प्रोटीन, कैल्शियम और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं. इसमें मौजूद जीवित बैक्टीरिया यानी प्रोबायोटिक्स आंतों के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो सकते हैं. हालांकि, दही खाने का सही समय हर व्यक्ति की पाचन क्षमता, खान-पान और स्वास्थ्य स्थिति के हिसाब से थोड़ा अलग हो सकता है.

दोपहर में दही खाना हो सकता बेहतर विकल्प

आमतौर पर दही को दिन के समय भोजन के साथ लेना एक अच्छा विकल्प माना जाता है. खासकर दोपहर के खाने में दही को शामिल किया जा सकता है. इसे सब्जी, रोटी या चावल के साथ रायते के रूप में खाया जा सकता है. दही में मौजूद प्रोटीन पेट को कुछ समय तक भरा हुआ रखने में मदद कर सकता है, जबकि इसके प्रोबायोटिक्स आंतों के माइक्रोबायोम के लिए उपयोगी हो सकते हैं. हालांकि, दही को लेकर हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया अलग हो सकती है.

क्या सुबह दही खा सकते हैं?

जी हां, सुबह भी दही का सेवन किया जा सकता है. नाश्ते में दही को फल, पोहा, उपमा या अन्य भोजन के साथ लिया जा सकता है. अगर आपको दही आसानी से पचता है और इससे गैस, पेट फूलना या किसी तरह की परेशानी नहीं होती है, तो सुबह इसे डाइट में शामिल करने में आम तौर पर कोई समस्या नहीं होती है. हालांकि, बहुत ठंडा दही खाने के बजाय सामान्य तापमान वाला ताजा दही लेना बेहतर विकल्प हो सकता है.

रात में दही खाना चाहिए या नहीं?

रात में दही खाने को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं. वैज्ञानिक रूप से ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है कि हर व्यक्ति को रात में दही बिल्कुल नहीं खाना चाहिए. लेकिन, जिन लोगों को दही खाने के बाद एसिडिटी, गैस, पेट फूलना या अपच जैसी समस्या होती है, उन्हें रात में इसका सेवन करने से परेशानी बढ़ सकती है. ऐसे लोगों के लिए दही को दिन के समय लेना अधिक सुविधाजनक हो सकता है. अगर रात में दही लेते हैं तो सोने से ठीक पहले खाने के बजाय भोजन और सोने के बीच पर्याप्त अंतर रखना बेहतर है.

एक्सपर्ट की सलाह क्यों जरूरी है?

डाइटिशियन के मुताबिक, दही का सेवन व्यक्ति की उम्र, पाचन क्षमता, खान-पान और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार अलग प्रभाव डाल सकता है. लैक्टोज इनटॉलरेंस वाले कुछ लोगों को डेयरी उत्पादों से परेशानी हो सकती है. वहीं, दूध से एलर्जी और कुछ अन्य स्थितियों में भी डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह जरूरी है.

तो आखिर दही कब खाएं?

अगर आपको दही आसानी से पचता है, तो दोपहर के भोजन के साथ या आसपास इसका सेवन एक व्यावहारिक विकल्प हो सकता है. सुबह भी इसे लिया जा सकता है. रात में दही खाने से अगर आपको पाचन संबंधी परेशानी होती है, तो इसे दिन के समय लेना बेहतर रहेगा.