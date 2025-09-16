बेडरूम में जोश की कमी से अगर आप भी हैं परेशान तो इन 8 फूड्स को डाइट में करें शामिल कभी न खत्म होगा स्टैमिना
How To Increase Sexual Stamina: आज के समय में लोग सेक्स स्टैमिना बढ़ाने के लिए कई तरीके अपनाते हैं. जैसे (Libido Booster) या दवाइयों (Sex Medicine) का सहारा. जबकि सच यह है कि ज्यादातर मामलों में इन दवाओं की जरूरत ही नहीं होती, सिर्फ सही खानपान और लाइफस्टाइल बदलाव से ही सेक्स लाइफ में बदलाव आ सकता है. आइए जानतें हैं.

By: Shivashakti Narayan Singh | Last Updated: September 16, 2025 12:15:57 PM IST

How To Increase Sexual Stamina
How To Increase Sexual Stamina

Best Foods To Increase Sexual Stamina: हमारे समाज में आज भी सेक्स, या संभोग जैसे विषयों पर खुलकर बात नहीं की जाती. जिसके वजह से बहुत सारे लोग लोग सही जानकारी ना होने के वजह से अपनी सेक्स लाइफ (Sex Life) का पूरा आनंद ही नहीं ले पाते. और लगता है कि उनका सेक्स स्टैमिना (Sexual Stamina) कम है जिसके वजह से वे अपने पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं.

सेक्स दवाइयों (Sex Medicine) का उपयोग करना

सेक्स के बारे में सही जानकारा ना होने से लोग (Libido Booster) या सेक्स की दवाइयों (Sex Medicine) का सहारा लेने लगते हैं. लेकिन इनकी अक्सर जरूरत ही नहीं होती. हम केवल सही खानपान और लाइफस्टाइल बदलाव ही सेक्स लाइफ में कमाल कर सकते हैं.

आइए जानतें है सेक्स पावर (Sex Power)बढ़ाने वाले कुछ सुपरफूड के बारे में..

Top Superfoods To Boost Your Sex Drive Naturally (यौन शक्ति बढ़ाने वाले 8 सुपरफूड्स)

अंडा

इसे सेक्स पावर (Sex Power) और स्टैमिना का सुपरफूड भी कहा जाता है. इसमें विटामिन B5 और B6 पाए जाता हैं, जो शरीर में हॉर्मोनल बैलेंस बनाए रखता हैं और सेक्स ड्राइव (Sex Drive) को बेहतर बनाता हैं. नियमित रूप से अंडा खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है, और बेडरूम में परफॉर्मेंस शानदार रहती है.

केला

यह एनर्जी और सेक्स पावर (Sex Power) का नैचुरल बूस्टर कहा जाता है केला सिर्फ एनर्जी ही नहीं देता है. इसमें फाइबर, पोटैशियम, विटामिन और मिनरल्स पाये जातें हैं जो शरीर को एक्टिव रखते हैं और सेक्स पावर (Sex Power) को नेचुरली बेहतर करते हैं.

सोंठ

इसे लोग यौन शक्ति बढ़ाने का आयुर्वेदिक नुस्खा भी कहते हैं. सोंठ प्राचीन काल से ही औषधि के रूप में इस्तेमाल होती आई है. यह न केवल बुखार और पाचन को सही करती है बल्कि सेक्स पावर (Sex Power) बढ़ाने का रामबाण इलाज भी है. रोजाना सोंठ का पाउडर, काले तिल और पिप्पली मिलाकर बनाया गया चूर्ण गर्म दूध के साथ आधा चम्मच लेने से यौन शक्ति (Sex Power) तेजी से बढ़ती है.

कॉफी

कॉफी केवल थकान ही कम नहीं करती बल्कि यह आपकी सेक्स ड्राइव (Sex Drive) को भी बूस्ट करती है। रिसर्च में साबित हुआ है कि दिन में 2-3 कप कॉफी पीने से पुरुषों में लिबिडो (कामेच्छा) बढ़ती है और परफॉर्मेंस भी नेचुरली बेहतर होती है.

केसर

सदियों से यौन शक्ति बढ़ाने के लिए केसर का उपयोग किया जा रहा है. इसमें पाए जानें वाले एस्ट्रोजेन, सेरोटोनिन आपके मूड को रिलैक्स करते हैं और स्ट्रेस को कम करके आपको रोमांटिक पलों को बेहतर बनातें हैं।

डार्क चॉकलेट

इसे सेक्स लाइफ का स्वीट बूस्टर भी कहा जाता है. डार्क चॉकलेट स्वादिष्ट होने के साथ-साथ बेडरूम लाइफ को भी शानदार बनाता है, इसमें मौजूद L-arginine और अमिनो एसिड्स ब्लड फ्लो को सुधारते हैं और सेक्स ड्राइव को भी बढ़ाते हैं.

छुहारा

नेचुरल एनर्जी और सेक्स पावर (Sex Power) का खजाना कहा जानें वाला छुहारा पोषण से भरपूर और हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माने जाता हैं. इनमें मौजूद कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है और पाचन से जुड़ी कई दिक्कतों को भी दूर करता है. छुहारे का सेवन दूध के साथ करना बेहद फायदेमंद है. रोजाना रात में छुहारा, काजू और बादाम को दूध में उबालकर खाने से शरीर में एनर्जी बढ़ती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

how to increase staminamardana takat badhane ka tarikamens power booster foodstips to make perform betterTop Superfoods To Boost Your Sex Drive Naturally
