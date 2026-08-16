Sugar Control Diet: मीठा कम करना ही काफी नहीं! ब्लड शुगर के लिए ये फूड्स भी हैं जरूरी

Diabetes: ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए लोग कई अलग-अलग तरीके अपनाते हैं, जैसे इंसुलिन या दवा का इस्तेमाल करना या अपनी डाइट में सोच-समझकर बदलाव करना. लेकिन फिर भी, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए सही खाद्य पदार्थों का सेवन करने से लेवल को स्थिर रखने और खतरनाक रूप से बढ़ने से रोकने में बड़ा अंतर आ सकता है.

यदि आप ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद करने वाले आहार संबंधी बदलाव करने में नए हैं, तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने हेल्थकेयर प्रोवाइडर या रजिस्टर्ड डाइटिशियन के साथ काम करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप अपने भोजन को इस तरह से तैयार कर रहे हैं जो आपके लिए सबसे अच्छा हो. ऐसा करते समय इन खाद्य पदार्थों और स्मार्ट जीवनशैली रणनीतियों को ध्यान में रखने का प्रयास करें.

ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छे खाद्य पदार्थ

एवोकाडो

ट्विग ने किसी भी कार्ब-प्रधान स्नैक (जैसे एवोकाडो टोस्ट) में एवोकाडो शामिल करने की सलाह दी. उन्होंने समझाया, “एवोकाडो में फैट और फाइबर दोनों होते हैं, ये दो पोषक तत्व ब्लड शुगर को संतुलित करने और कार्ब्स के पाचन और मेटाबॉलिज्म को धीमा करने में मदद करने के लिए आवश्यक हैं.”

साबुत गेहूं की ब्रेड

पालिंस्की-वेड ने सुझाव दिया कि यदि आप पहले बताए गए एवोकाडो टोस्ट बनाने जा रहे हैं, तो इसे साबुत गेहूं या पंपरनिकेल ब्रेड के साथ बनाने का प्रयास करें. उन्होंने कहा, “इस प्रकार की ब्रेड सफेद ब्रेड की तुलना में कम प्रोसेस्ड होती हैं और इनमें फाइबर अधिक होता है, जो पाचन को धीमा कर देता है.”

बीन्स

ट्विग ने कहा, “बीन्स फाइबर और पौधे-आधारित प्रोटीन दोनों प्रदान करते हैं, जो ब्लड शुगर को स्थिर करने वाले दो पोषक तत्व हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए.” पालिंस्की-वेड ने कहा कि बीन्स में प्राकृतिक रूप से रेजिस्टेंट स्टार्च भरपूर मात्रा में होता है, जो एक प्रकार का फाइबर है और टाइप 2 डायबिटीज या प्री-डायबिटीज वाले लोगों में ब्लड शुगर लेवल में सुधार करने में सहायक पाया गया है.

बेरीज

पालिंस्की-वेड ने कहा कि अधिकांश ताजे फलों में पानी और फाइबर की मात्रा उनके फ्रुक्टोज शुगर को संतुलित करती है, साथ ही पाचन को धीमा करती है और पेट भरा हुआ महसूस कराती है. उन्होंने समझाया, “बेरीज में किसी भी फल की तुलना में सबसे कम मात्रा में शुगर होती है और साथ ही ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं.” न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज़्म और कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों पर हुई रिसर्च से यह भी पता चला है कि बेरी खाने से टाइप 2 डायबिटीज़ का ख़तरा कम हो सकता है. इसलिए, ब्लड शुगर लेवल अचानक बढ़ने से बचने के लिए इन्हें सबसे अच्छे फलों में से एक माना जाता है.

दही

ट्विग ने कहा, “रिसर्च में यह देखा गया है कि डेयरी प्रोडक्ट्स टाइप 2 डायबिटीज़ का ख़तरा कम करते हैं.” “इनमें भरपूर न्यूट्रिएंट्स, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन और फैटी एसिड्स तो होते ही हैं, साथ ही दही और केफिर जैसे फर्मेंटेड डेयरी फ़ूड्स में प्रोबायोटिक्स भी होते हैं. ये प्रोबायोटिक्स पेट के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा दे सकते हैं, सूजन कम कर सकते हैं और ब्लड शुगर को बेहतर ढंग से कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं.”

पहले की दो शादियां, फिर तीसरी से बनाया संबंध… राज़ खुलने के डर से गर्भवती प्रेमिका की ली जान; आंध्र प्रदेश में दफन मिली लाश