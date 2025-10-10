Low Sex Drive: सेक्स लाइफ में नहीं रहा जोश तो खाएं ये 3 जबरदस्त मसाले, लौट आएगा रोमांस
Foods To Sex Life: कुछ बीमारियों के अलावा, यौन समस्याओं के सबसे बड़े कारणों में तनाव और जीवनशैली से जुड़ी समस्याएं भी शामिल हैं. इन समस्याओं से निजात पाने के लिए अपने खान -पान में बदलाव करें.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: October 10, 2025 9:07:20 PM IST

Foods To Better Sex Life: कुछ बीमारियों के अलावा सेक्स समस्याओं के सबसे बड़े कारणों में तनाव और लाइफस्टाइल से जुड़ी समस्याएं भी शामिल हैं. कम सेक्स इच्छा या कम कामेच्छा लोगों के सेक्स जीवन (Foods To Better Sex Life) पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है. इससे पार्टनर के बीच झगड़े हो सकते हैं, जो वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर सकते हैं. इन यौन समस्याओं (Foods To Better Sex Life) के सबसे बड़े कारणों में कुछ बीमारियों के अलावा, तनाव और जीवनशैली से जुड़ी समस्याएं भी शामिल हैं. इन समस्याओं से राहत पाने के लिए अपने खान पान में बदलाव करें. अपने खान पान में हरी मिर्च, लहसुन और प्याज शामिल करें. इससे आपकी कामेच्छा बढ़ेगी.अगर आपकी सेक्स जीवन में कमी है, तो बेहतर सेक्स इच्छा के लिए इन 3 मसालों का सेवन करें.

बेहतर कामेच्छा के लिए ये 3 मसाले खाएं (Foods To Better Sex Life)

सेक्स बढ़ाने के लिए हरी मिर्च खाएं

हरी मिर्च, जो खाने का तीखापन बढ़ाती है, लोगों की कामेच्छा भी बढ़ाती है. इनमें ऐसे तत्व होते हैं जो मूड को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. हरी मिर्च खाने से एंडोर्फिन नामक फील-गुड हार्मोन निकलता है. ये हार्मोन तनाव कम करते हैं और खुशी का एहसास पैदा करते हैं, जिससे कामेच्छा भी बढ़ती है.

लहसुन

लहसुन को लंबे समय से हर्बल उपचारों में कामोत्तेजक माना जाता रहा है. इसलिए, कम कामेच्छा से परेशान लोगों को लहसु से युक्त खाना खाने की सलाह दी जाती है. लहसुन का सेवन शरीर में रक्त संचार को बेहतर बनाता है, जिससे जननांग क्षेत्र में रक्त का प्रवाह बढ़ता है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी समस्याओं से राहत मिलती है.

अदरक

अदरक एक ऐसा मसाला है जो कामोत्तेजना बढ़ाने के लिए जाना जाता है. ये रोग प्रतिरोधक क्षमता और पेट संबंधी समस्याओं से भी राहत दिलाते हैं, जिससे शरीर मजबूत और स्वस्थ बनता है. इस प्रकार, ये सभी मसाले यौन क्षमता बढ़ाने में योगदान करते हैं.

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

