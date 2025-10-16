Home > हेल्थ > रिलेशन टाइम पर बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहते हैं? जानें कौन से फूड्स बढ़ाते हैं एनर्जी और स्टैमिना

रिलेशन टाइम पर बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहते हैं? जानें कौन से फूड्स बढ़ाते हैं एनर्जी और स्टैमिना

Best foods sex performance: यौन शक्ति बढ़ाने के लिए आप कई चीजें खा सकते हैं (सेक्स स्टैमिना बूस्टर फ़ूड्स). ये आपकी ताकत बढ़ाने में मदद करते हैं. हालांकि, ज़्यादातर लोग पूरी तरह से दवाओं पर निर्भर रहते हैं. हालांकि, कई देसी खाद्य पदार्थ यौन शक्ति बढ़ा सकते हैं. इनमें से कई हमारे घरों में ही मिल जाते हैं.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: October 16, 2025 9:04:48 PM IST

रिलेशन टाइम पर बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहते हैं? जानें कौन से फूड्स बढ़ाते हैं एनर्जी और स्टैमिना

Best foods sex performance: इन्हें अपने दैनिक आहार में शामिल करके, आप एक स्वस्थ यौन जीवन को बढ़ावा दे सकते हैं. सोने से पहले इन चीजों का सेवन करें और देखें कि आपकी सेक्स टाइमिंग और सेक्स पावर कैसे बेहतर होती है.

स्वस्थ सेक्स लाइफ के लिए तरबूज

तरबूज गर्मियों में आसानी से मिल जाता है. इसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं होती. तरबूज में सिट्रूलिन नामक एक एमिनो एसिड होता है. शरीर में जाने के बाद, यह एमिनो एसिड आर्जिनिन में बदल जाता है. डॉक्टरों का कहना है कि यह यौन अंगों को बेहतर ढंग से काम करने में मदद करता है. तरबूज का असर वियाग्रा जैसा ही होता है.

एवोकाडो

यह हरे रंग का होता है. यह देखने में भले ही अनाकर्षक लगे, लेकिन इसे खाना बेहद फायदेमंद होता है. एवोकाडो में स्वास्थ्यवर्धक वसा और फाइबर होते हैं. एवोकाडो खाने से ऊर्जा मिलती है. विशेषज्ञ एवोकाडो खाने की सलाह देते हैं. यह महिलाओं के रोमांटिक मूड को बेहतर बनाने में मदद करता है.

स्ट्रॉबेरी

स्ट्रॉबेरी विटामिन सी से भरपूर होती है, जो चिंता दूर करने में मदद करती है. डॉक्टरों का कहना है कि ये कामेच्छा बढ़ाती हैं. स्ट्रॉबेरी खाने से शरीर में ऑक्सीटोसिन (प्रेम हार्मोन) का उत्पादन बढ़ता है, जो यौन इच्छा को बढ़ाने में मदद करता है.

वसायुक्त मछली

सैल्मन, सार्डिन और मैकेरल जैसी वसायुक्त मछलियाँ खाएँ. इन वसायुक्त मछलियों को खाने से ओमेगा-3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में मिलता है. ये ओमेगा-3 फैटी एसिड यौन इच्छा को बढ़ाने में मदद करते हैं. इसलिए, इसे नियमित रूप से अपने आहार में शामिल करें.

गुड़ (गुड़ के स्वास्थ्य लाभ)

अगर आपको खाने के बाद कुछ मीठा खाने की आदत है, तो गुड़ खाएँ. यह आपकी सेक्स लाइफ के लिए फायदेमंद हो सकता है. यह कम कीमत पर भी उपलब्ध है. खाने के कुछ समय बाद गुड़ का सेवन करें. गुड़ खाने से खाना जल्दी पचता है और यौन क्षमता भी बढ़ती है.

उड़द की खीर

उड़द की दाल खाना सेक्स लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अच्छा है. उड़द की दाल को घी में भूनकर उसमें दूध मिलाकर खीर बनाने की सलाह दी जाती है. इसे रात में संभोग से पहले पिएं.

डार्क चॉकलेट (सेक्स स्टैमिना के लिए डार्क चॉकलेट)

चॉकलेट को भी बेहतर सेक्स लाइफ के लिए फायदेमंद बताया गया है. शोधकर्ताओं के अनुसार, डार्क चॉकलेट खाने से प्यार की भावनाएँ जागृत होती हैं क्योंकि इसमें फेनिलएथिलामाइन (PEA) नामक रसायन होता है. इस रसायन को “लव केमिकल” कहा जाता है, जो प्यार बढ़ाने का काम करता है.

लहसुन (लहसुन के फायदे)

लहसुन खाने से यौन अंगों में रक्त का प्रवाह बढ़ता है, जिसका सेक्स लाइफ पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. यह पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए फायदेमंद है. इसे सब्जी के रूप में खाने के अलावा अन्य तरीकों से भी खाया जा सकता है.

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags: Dark Chocolate For Sex StaminaFatty Fish Boost Sex Powergarlic benefitshome-hero-pos-7Sex Stamina Booster FoodsWatermelon For Healthy Sex Life
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

यौन इच्छा की कमी सुधार देंगे ये 7 फल!

October 16, 2025

धनतेरस पर प्रदोष व्रत का शुभ संयोग, धन प्राप्ति के...

October 16, 2025

धनतेरस और दिवाली के दिन करें माता लक्ष्मी के इन...

October 16, 2025

घुटनों की कट-कट आवाज दूर करेगा यह लाल अनाज!

October 16, 2025

T20I में सबसे ज़्यादा जीत दर्ज करने वाली टॉप 10...

October 16, 2025

चांदी के पायल और बिछिया को इन तरीकों से करें...

October 16, 2025
रिलेशन टाइम पर बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहते हैं? जानें कौन से फूड्स बढ़ाते हैं एनर्जी और स्टैमिना

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

रिलेशन टाइम पर बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहते हैं? जानें कौन से फूड्स बढ़ाते हैं एनर्जी और स्टैमिना

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

रिलेशन टाइम पर बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहते हैं? जानें कौन से फूड्स बढ़ाते हैं एनर्जी और स्टैमिना
रिलेशन टाइम पर बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहते हैं? जानें कौन से फूड्स बढ़ाते हैं एनर्जी और स्टैमिना
रिलेशन टाइम पर बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहते हैं? जानें कौन से फूड्स बढ़ाते हैं एनर्जी और स्टैमिना
रिलेशन टाइम पर बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहते हैं? जानें कौन से फूड्स बढ़ाते हैं एनर्जी और स्टैमिना