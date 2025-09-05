Home > हेल्थ > Cholesterol को कंट्रोल में लाने के लिए खाएं ये अनाज और फूड्स, दिल की बीमारियां रहेगी कोसो दूर,मिलेंगे गजब के फायदे

Cholesterol को कंट्रोल में लाने के लिए खाएं ये अनाज और फूड्स, दिल की बीमारियां रहेगी कोसो दूर,मिलेंगे गजब के फायदे

Bad cholesterol food: कोलेस्ट्रॉल के वजह से रक्त का प्रवाह रुक जाता है और हृदय पर दबाव पड़ता है। आगे चलकर यह हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हाई बीपी का कारण बन सकता है। ऐसे में दवाओं से ज़्यादा ज़रूरी है कि खानपान में बदलाव किया जाए। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ अनाज और खाद्य पदार्थों के बारे में, जो इस दिशा में आपकी मदद कर सकते हैं।

Published By: Akriti Pandey
Published: September 5, 2025 14:48:06 IST

High cholesterol home remedies: भागदौड़ भरी ज़िंदगी, गलत खान-पान और कम सक्रियता के वजह से कई लोग कोलेस्ट्रॉल की समस्या से जूझ रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल के वजह से रक्त का प्रवाह रुक जाता है और हृदय पर दबाव पड़ता है। आगे चलकर यह हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हाई बीपी का कारण बन सकता है। ऐसे में दवाओं से ज़्यादा ज़रूरी है कि खानपान में बदलाव किया जाए। ख़ास तौर पर ऐसे अनाज और खाद्य पदार्थों को शामिल करें जो कोलेस्ट्रॉल कम करने और हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ अनाज और खाद्य पदार्थों के बारे में, जो इस दिशा में आपकी मदद कर सकते हैं।

खराब कोलेस्ट्रॉल के लिए खाएं ये अनाज

ब्राउन राइस है लाभकारी

ब्राउन राइस में सफेद चावल की तुलना में ज़्यादा फाइबर होता है। यह धीरे-धीरे पचता है और शरीर की चर्बी को जलाने में मदद करता है। इसका फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार है। इसमें मैग्नीशियम और विटामिन बी भी होता है, जो हृदय के लिए फ़ायदेमंद है।

ज्वार से  मेटाबॉलिज्म  होगा तेज

ज्वार एक मोटा अनाज है जो मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है। इसका फाइबर पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है और शरीर में जमा चर्बी को कम करता है। नियमित रूप से ज्वार की रोटी या उपमा खाने से शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा धीरे-धीरे कम होने लगती है।

High BP और डायबिटीज के रोगियों के लिए फायदेमंद हैं ये 5 अनाज की रोटियां, ब्लड प्रेशर और शुगर होगा कंट्रोल

ओट्स कोलेस्ट्रॉल को साफ़ करने में मददगार

अगर आप रोज़ाना सुबह या रात के खाने में ओट्स शामिल करते हैं, तो यह आपकी धमनियों में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल को साफ़ करने में मदद करता है। इसमें घुलनशील फाइबर होता है जो स्क्रबर का काम करता है। इसके साथ ही, ओट्स पेट को साफ़ रखने में भी मददगार होते हैं।

बीन्स है फाइबर से भरपूर 

बीन्स की बात करें तो ये घुलनशील फाइबर से भरपूर होते हैं। शरीर को इन्हें पचाने में समय लगता है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है। ये वज़न कम करने में भी मददगार होते हैं और कोलेस्ट्रॉल को संतुलित रखने का काम कर सकते हैं।

अन्य साबुत अनाज है बेहद फायदेमंद

जौ, बाजरा, रागी जैसे अनाजों में घुलनशील फाइबर होता है। यह फाइबर खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में कारगर है और हृदय के लिए फायदेमंद साबित होता है। इन अनाजों को दलिया, खिचड़ी या रोटी के रूप में खाया जा सकता है।

सेहत के लिए रामबाण है मूंग दाल का पानी, जानिए इसके फायदे और पीने का सही तरीका

बैंगन और भिंडी कोलेस्ट्रॉल मे मददगार

ये कम कैलोरी वाली सब्ज़ियाँ फाइबर का अच्छा स्रोत हैं। अगर इन्हें उबालकर या कम तेल में पकाकर खाया जाए, तो ये कोलेस्ट्रॉल के स्तर को संतुलित रखने में मदद कर सकती हैं।

मेवे से हृदय होगा मजबूत


बादाम, अखरोट, पिस्ता और मूंगफली जैसे मेवों में स्वस्थ वसा होती है। ये हृदय को मज़बूत बनाते हैं और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि इन्हें सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए।


सूरजमुखी के तेल का करें इस्तेमाल


खाना बनाते समय घी या मक्खन की बजाय सूरजमुखी, कैनोला या सरसों जैसे हल्के तेलों का इस्तेमाल करें। ये तेल खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देते और हृदय की रक्षा कर सकते हैं।

किडनी डैमेज को कहें अलविदा! ये ड्रिंक्स करेंगे बॉडी को तुरंत क्लीन

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है।

Tags: Bad cholesterol control foodBad control cholesterol foodHigh cholesterol home remedies
