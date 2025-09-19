Sexual Health Booster: रोजाना सिर्फ 15 मिनट करें ये एक्सरसाइज, कुछ ही दिनों में सेक्सुअल पावर में दिखेगा जबरदस्त फर्क, रिलेशनशिप होगा और भी मजबूत

Best Exercises For Sexual Health: आज के समय में सेक्सुअल हेल्थ (Sexual Health) का मजबूत होना बेहद जरूरी है, लेकिन ज्यादातर लोग इस विषय पर ध्यान ही नहीं देते. जबकि, अच्छी सेक्सुअल हेल्थ (Sexual Health) न केवल पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाती है बल्कि प्रोफेशनल लाइफ पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, जिन लोगों की सेक्सुअल हेल्थ (Sexual Health) और सेक्स लाइफ अच्छी होती है, वे कम स्ट्रेस में रहते हैं, खुश नजर आते हैं . यही कारण है कि सेक्सुअल हेल्थ (Sexual Health) और सेक्सुअल लाइफ को सही रखना बहुत जरूरी है. इसमें सबसे अहम रोल निभाती है एक्सरसाइज तो चलिए जानते हैं कि कौन-सी खास एक्सरसाइज आपकी सेक्सुअल हेल्थ (Sexual Health) को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं.

कार्डियोवास्कुलर वर्कआउट

सेक्सुअल रिलेशनशिप पति-पत्नी की लाइफ में न सिर्फ प्लेजर लाता है बल्कि मैरिड लाइफ को और भी मजबूत बनाता है. वैसे तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे हार्टबीट बढ़ती है, वह सेक्सुअल हेल्थ (Sexual Health) सुधारने में मददगार साबित होती है. कार्डियो वर्कआउट में साइक्लिंग, वॉकिंग, जॉगिंग जैसी एक्सरसाइज शामिल हैं. ये एक्सरसाइज शरीर में ब्लड फ्लो को बेहतर करती हैं, जिससे सेक्सुअल डिज़ायर भी तेज होती है.वेबएमडी में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, नियमित कार्डियो करने से पुरुषों में इरेक्शन की क्वालिटी बेहतर होती है और महिलाओं का सेक्सुअल डिजायर बढ़ता है.

कीगल एक्सरसाइज

कीगल एक्सरसाइज को ज्यादातर महिलाएं सेक्सुअल हेल्थ (Sexual Health) के लिए फायदेमंद मानती हैं, लेकिन यह पुरुषों के लिए भी उतनी ही फायदेमंद होता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, नियमित कीगल एक्सरसाइज करने से पुरुषों में प्रीमेच्योर इजेक्युलेशन की समस्या कम होती है और परफॉर्मेंस बेहतर होती है. वहीं, महिलाओं के लिए यह एक्सरसाइज प्रसव (Delivery) के बाद पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करती है लेकिन इसे सही तरीके से करना बहुत जरूरी है. सही ढंग से की गई कीगल एक्सरसाइज से पेल्विक फ्लोर मजबूत होता है, जिससे न केवल यौन इच्छा (Sexual Desire) बढ़ती है बल्कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाता है.

योग

हेल्थलाइन की एक रिपोर्ट के अनुसार, योग करने से सेक्सुअल लाइफ (Sexual Health) पर सकारात्मक असर पड़ता है. नियमित योग से व्यक्ति अपने शरीर और मन पर बेहतर नियंत्रण पा सकता है. यह मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित करता है और हमें अपने शरीर की ज़रूरतों के प्रति अधिक जागरूक बनाता है. योग न केवल तनाव कम करता है बल्कि शरीर में ब्लड फ्लो को बढ़ाकर सेक्सुअल हेल्थ (Sexual Health) को भी बेहतर बनाता है. कुछ खास योगासन जैसे ब्रिज पोज (Setu Bandhasana), कोबरा पोज (Bhujangasana) और बटरफ्लाई पोज (Baddha Konasana), मांसपेशियों को मजबूत करते हैं और यौन जीवन में सुधार लाते हैं.

स्विमिंग

वेबएमडी में प्रकाशित एक लेख के मुताबिक, हार्वर्ड शोधकर्ताओं ने पाया कि 60 साल की उम्र में भी जो लोग नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं, उनकी सेक्सुअल लाइफ (Sexual Health) 20 साल के युवाओं जैसी एनर्जेटिक और खुशहाल होती है.स्विमिंग एक बेहतरीन फुल-बॉडी वर्कआउट है, जो न सिर्फ स्टैमिना बढ़ाती है बल्कि ब्लड फ्लो को भी बेहतर बनाती है. इसी वजह से स्विमिंग को सेक्सुअल हेल्थ सुधारने वाली सबसे प्रभावी एक्सरसाइज में गिना जाता है. यह यौन जीवन और भी सुखद और संतुलित बनाती है.