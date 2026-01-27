Home > लाइफस्टाइल > Best Atta For Roti: वेट लॉस करना चाहते हैं तो जानें कौन-से आटे की रोटी है आपके लिए सबसे बेस्ट गेहूं, ओट्स, ज्वार, बाजरा या रागी

Best Atta For Roti: रोटी के बिना जीवन अधूरा है. रोटी किसी भी अनाज की हो लेकिन पेट को भरने के लिए रोटी बहुत जरूरी होती है. जानते हैं हमें अपने शरीर की जरूरत के अनुसार किस आटे की रोटी खाना चाहिए, जानें आपके लिए कौन-सा आटा है बेस्ट.

By: Tavishi Kalra | Published: January 27, 2026 2:20:53 PM IST

Best Atta For Roti: आजकल लोग बहुत ज्यादा हेल्थ को लेकर अलर्ट हो गए हैं. गेहूं की रोटी को छोड़ कर लोग अलग-अलग तरह के आटे की रोटी ट्राई करते हैं और उसे अपने डाइट और वेट लॉस के लिए सही मानते हैं. फिर चाहे वो ओट्स का आटा हो या रागी का, ज्वार का आटा हो या बाजरे का, कौन-सा आटा आपके लिए है बेस्ट इसका चुनाव कैसे करें.

आजकल लोगों ने हेल्दी खाने के चक्कर में रेगुलर आटे यानि गेंहू की रोटी को बॉय-बॉय कहना शुरू कर दिया है और अन्य ओट्स, बजारा, रागी, ज्वार का आटा खाना शुरू कर दिया है. लेकिन जानते हैं आपके लिए कौन-सा आटा बेस्ट है और जानें इसके गुण.

रागी (Ragi)

रागी को बहुत हेल्दी माना गया है. रागी को डायबिटीक लोगों के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है. रागी में ग्लाइसेमिक इंडेक्स (Glycemic Index) काफी कम होता है और यह फाइबर (Fiber) से भरपूर होता है. इसकी रोटी, इसके चीले और इसके लड्डू आपके सेवन के लिए बेहतरीन ऑपशन हो सकते हैं.रागी को यह वजन घटाने, ब्लड शुगर कंट्रोल, मजबूत हड्डियों, बेहतर डाइजेशन, और एनर्जी के लिए अच्छा माना जाता है.  साथ ही अगर आप रोज रागी की रोटी (Ragi Roti) खाते हैं तो यह कैल्शियम का पावरहाउस है, जो हड्डियों की मजबूत बनाता है.

ज्वार (Jowar)

ज्वार की रोटी भी एक बढ़िया और बेहतकर ऑप्शन हो सकता है. इस रोटी को खाने से आपका वेट कंट्रोल में रहता है साथ ही आपका डाइजेशन भी सही तरह से होता है.ये एक हेल्दी अनाज है. ज्वार की रोटी (Jowar Roti) ग्लूटेन-रहित होती है जो मधुमेह और डायबिटीज वालों के लिए बढ़िया होती है. साथ ही ग्लूटेन से एलर्जी या सीलिएक डिजीज वाले लोगों के लिए यह एक बेहतरीन और सुरक्षित अनाज है. ज्वार के आटे में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर को धीरे-धीरे बढ़ता है.

बाजरा (Bajra)

बाजरा एक बहुत ही बढ़िया अनाज है, जो गर्म होता है. इसका सेवन अगर सर्दियों के मौसम में किया जाए तो शरीर के लिए बेहतरीन होता है. बाजरे की रोटी नियमित रूप से खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है.साथ ही दिल को स्वस्थ रखने के लिए बाजरा फायदेमंद माना जा सकता है. बाजरे की रोटी (Bajra Roti) से आयरन, प्रोटीन और फाइबर शरीर को मिलता है और वो भी भरपूर मात्रा में,साथ ही बॉडी में एनर्जी आती है.

ओट्स (Oats)

ओट्स फाइबर, प्रोटीन से भरपूर होता है. इसे वेट लॉस के लिए बढ़िया माना जाता है. साथ ही इसको खाने से शुगर कंट्रोल में रहती है और कोलेस्ट्रॉल और डाइजेशन के लिए भी फायदेमंद माना जाता है.जो लोग डायबीटीज,हृदय रोग और या फिटनेस फ्रीक होते हैं उनके लिए ओट्स बेहतरीन विकल्प है. आप ओट्स को ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में खा सकते है. ओट्स की रोटी हेल्दी होती है और एक पौष्टिक विकल्प है.

गेंहू (Wheat)

गेहूं की रोटी (Wheat Roti) इसमें फाइबर, प्रोटीन और कार्ब्स संतुलित मात्रा में होते हैं, जो दैनिक ऊर्जा के लिए एक अच्छा विकल्प है, लेकिन इसमें ग्लूटेन होता है. 

इन सभी आटों में से किसी एक को सही नहीं कहा जा सकता है लोग अपनी जरूरत के हिसाब से आटे का चतुनाव कर सकते हैं. सही अनाज वहीं होता है जो आपके शरीर के लिए अच्छा हो और जो आपको सूट करें. हर किसी का शरीर अलग है. हमेशा उस अनाज का प्रयोग करें जो आपके शरीर सही से इस्तेमाल कर सके.

