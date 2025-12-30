बैकवर्ड वॉकिंग के फायदे, शरीर ही नही; दिमाग को भी मिलते हैं जबरदस्त लाभ

Health Tips: आमतौर पर लोग शाम या सुबह की सैर के दौरान आगे की ओर चलते है. कुछ लोग 500 मीटर कुछ 2 किलोमीटर और कुछ तो 5 किलोमीटर तक चलते है. हालांकि आगे चलने के बजाय थोड़ी देर पीछे चलने से कई स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज हो सकता है. इसके फायदे भी दोगुने हो जाते है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि पीछे चलना दिल, दिमाग, घुटनों के दर्द, पीठ दर्द और गठिया जैसी बीमारियों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है.

पीछे चलते समय दिमाग शरीर को कंट्रोल करता है

योग एक्सपर्ट छबिराम साहू ने बताया है कि ‘हर कोई नॉर्मली आगे चलता है, लेकिन बहुत कम लोग पीछे चलते हैं. पीछे चलने के कई फायदे है. जब हम आगे चलते हैं, तो हमारी आंखें खुली होती हैं, और हम अपनी नजर का इस्तेमाल करके चलते है. पूरा शरीर आंखों से कंट्रोल होता है. लेकिन जब हम पीछे चलते हैं, तो पूरा कंट्रोल दिमाग संभालता है. पीछे चलने से अलर्टनेस और कॉन्संट्रेशन बढ़ता है. इससे शारीरिक और मानसिक समस्याओं से भी राहत मिलती है.’

घुटनों के दर्द से राहत

एक्सपर्ट्स कहते है कि ‘पीछे चलने से दिमाग शांत होता है और दिमाग से जुड़ी बीमारियों को ठीक करने में मदद मिलती है. जब हम आगे चलते हैं, तो शरीर का पूरा वज़न एड़ियों पर होता है. इसका सीधा असर घुटनों पर पड़ता है, जिससे घुटनों में दर्द होता है. पीछे चलते समय, शरीर का बैलेंस पैरों के पंजों पर होता है. इससे एड़ी के दर्द और पैरों के दर्द से राहत मिलती है. खासकर पीछे चलने से घुटनों का दर्द काफी कम हो जाता है. इससे गठिया के मरीज़ों में सूजन से भी राहत मिलती है. पीठ दर्द और साइटिका में भी आराम मिलता है.’

कितनी देर पीछे चलना चाहिए?

योग एक्सपर्ट छबिराम साहू बताते हैं कि पीछे चलना रोज़ाना 5 से 10 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे तक करना चाहिए. अगर आप इसे अपनी रोज़ाना की रूटीन में शामिल करते है, तो पैरों से जुड़ी कई समस्याओं से राहत मिल सकती है. डायबिटीज या दिल की बीमारी वाले लोगों के लिए पीछे चलना बहुत फायदेमंद हो सकता है.

पीछे चलते समय बरतने वाली सावधानियां

योग एक्सपर्ट ने यह भी बताया कि पीछे चलते समय कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है. जमीन समतल होनी चाहिए. ऊबड़-खाबड़ जमीन पर चलने से आपका बैलेंस बिगड़ सकता है और गिरने का खतरा बढ़ सकता है. पीछे चलते समय आपको यह भी पक्का करना चाहिए कि आपके पीछे कोई रुकावट न हो और पीछे देखने से बचें है. पीछे चलते समय छोटे कदम उठाएं है. पीछे चलने के लिए सबसे अच्छी जगह घर है. अगर आप बाहर चल रहे हैं, तो पीछे चलने की कोशिश करने से पहले आपको उस जगह के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए.