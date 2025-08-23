Home > हेल्थ > रात मे सोने से पहले दूध मे मिलाकर पी लें ये 1 पाउडर, इन 5 समस्याओं का बनेगा काल, जानें इसके जबरदस्त फायदे

आपको समय-समय पर अपनी बॉडी शरीर को अकृत्रिम करते रहना चाहिए, बॉडी डिटॉक्स होने के साथ साथ ये आपकी बॉडी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग बनाती है

Published By: Ratna Pathak
Published: August 23, 2025 18:40:00 IST

Dry Ginger Benefits: शरीर को सेहतमंद बनए रखने केलिए दूध का सेवन बहुत ही अच्छा माना जाता है .अगर आप इसका इतेमाल सोंठ के साथ रोज रात को करते हैं तो इसक लाभ और भी बढ़ जात है. हम सभी इसका इस्तेमाल चाय बनाने के लिए भी करते हैं .रसोई में बनाने जाने वाली अन्य सामग्रियों जैसे सब्जि, दाल ,अचार बनाने में भी अदरक का इस्तेमाल किया जाता है. क्यूंकि अदरक सिर्फ स्वाद को बढ़ने के लिए नहीं बल्कि आपकी सेहत के लिए भी लाभदायक मानी जाती है .अदरक को सुखा के सोंठ तैयार की जाती है और इसका कई तरह से भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि स्वास्थ्य गुणों से भरपूर होती है. सोंठ का इस्तेमाल अनेको स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में किया जा सकता है. एक गिलास दूध में एक चम्मच सोंठ का पाउडर मिलाकर इसका सेवन करते हैं तो ये कई स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में कारगर माना जाता है. अगर आपको दूध पसंद नही है तो आप गुनगुने पानी के साथ भी इसे रोज पी सकते है . खासकर रात को सोने से पहले इसका सेवन करना अत्यंत लाभदायी माना जाता है. 

रात को गुनगुने पानी के साथ सोंठ का पाउडर पिने के फायदे

बॉडी डिटॉक्स

अगर आप अपने शरीर को हेल्दी और फिट रखना चाहते हैं तो आपको समय-समय पर अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते रहना चाहिए. डिटॉक्स करने से शरीर में जमा विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद मिलती है और बॉडी डिटॉक्स करने का सबसे आसान तरीका होता गरम दूध और सौंठ का पाउडर जो की आप हर रात मे सोने से पहले ले सकते हैं . शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में भी ये बहुत मददगार होता है. तो चलिए जानते है की दूध या गुनगुने पानी में सोंठ का पाउडर मिलाकर पीने से आपको और क्या क्या फायदे मिल सकते हैं:-

1. पाचन मैं मददगार

आज के समय में लोगों का लाइफस्टाइल और खानपान  इतना ख़राब हो गया है जिसकी वजह से पाचन की समस्या होना तो आम बात हो गयी है. अगर आपको भी पाचन से जुड़ी समस्या है तो आप रात को सोने से पहले गुनगुने पानी या दूध में सोंठ का पाउडर मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं. इसका सेवन करने से पेट आसानी से साफ भी हो जाता है और हम पेट की समस्याओं से दूर भी बने रहते हैं.

2. इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाती है  

बॉडी डिटॉक्स होने के साथ साथ ये आपकी बॉडी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग बनाती है जिस से आप हमेशा हेल्दी बने रहते हैं . जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है वो कई बिमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और वो बार-बार बीमार पड़ते रहते हैं ऐसे में उनके लिए सोंठ के पाउडर का सेवन करना बेहद ही लाभदायक साबित हो सकता है.

3. इंफेक्शन को दूर भगाए

अदरक पाउडर में जैवसक्रिय यौगिकों, विशेष रूप से जिंजेरोल्स और शोगाओल्स, जो कि फेनोलिक कीटोन्स हैं, की उपस्थिति के कारण जीवाणुरोधी गुण प्रदर्शित होते हैं जो  हमारा शरीर में होने वाले वायरल इन्फेक्शंसकी से बचाने में मदद करते हैं. रोज रात को सोने से पहले गुनगुने पानी और दूध के साथ सोंठ के पाउडर का सेवन करने से हमारे शरीर शरीर को कई लाभ मिल सकता है. लेकिन इसका सेवन अत्यधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए क्योंकि सोंठ की तासीर गर्म होती है जिसकी वजह से आपका पेट गरम हो सकता है और पेट ख़राब होने की भी समस्या उत्पन हो सकती  है इसीलिए एक्सपर्ट की सलाह पर ही सोंठ का सेवन करना चाहिए.

