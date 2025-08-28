Home > हेल्थ > बीमारियों का काल है नीम की हरी-हरी पत्तियां, जानें इसके फायदे और सेवन का सही तरीका

Neem Leaves Health Benefits: नीम की कोमल पत्तियाँ स्वास्थ्य के लिए अमृत के समान हैं। यह मधुमेह, त्वचा संबंधी समस्याओं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में लाभकारी है।

Published By: Akriti Pandey
Published: August 28, 2025 15:18:31 IST

Neem Leaves Health Benefits: नीम की कोमल पत्तियाँ स्वास्थ्य के लिए अमृत के समान हैं। यह मधुमेह, त्वचा संबंधी समस्याओं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में लाभकारी है। आयुर्वेद में नीम को “औषधियों का राजा” कहा गया है। इसके पेड़ की छाल से लेकर पत्तियों और फलों तक, हर भाग औषधि की तरह काम करता है। खासकर नीम की कोमल पत्तियों का सेवन कई रोगों का नाश करने वाला माना जाता है।

नीम की  पत्तियों के फायदे


रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने मे मददगार

नीम की कोमल पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए एक कवच का काम करते हैं। यह प्राकृतिक रूप से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है।


मधुमेह में फायदेमंद

नीम की पत्तियों को रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक माना जाता है। मधुमेह के रोगी सुबह खाली पेट इनका सेवन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं।



लिवर को स्वस्थ रखने मे मददगार

नीम की पत्तियां लिवर को डिटॉक्स करती हैं और उसके कार्य को बेहतर बनाती हैं। यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालकर पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाती हैं।

त्वचा संबंधी समस्याओं मे मददगार

नीम की कोमल पत्तियां मुंहासों और त्वचा के संक्रमण जैसी समस्याओं में बहुत कारगर हैं। यह रक्त को शुद्ध करती हैं और त्वचा में चमक लाती हैं।


मलेरिया संक्रमण

नीम में ऐसे तत्व होते हैं जो मलेरिया परजीवियों और वायरल संक्रमणों से लड़ने में मदद करते हैं। यह शरीर को संक्रमणों से बचाता है।

दांतों और मसूड़ों के लिए लाभकारी

नीम के पत्ते चबाने से दांत मजबूत रहते हैं और मसूड़ों की समस्याएँ दूर होती हैं। यह दुर्गंध और संक्रमण से भी बचाता है।


वजन नियंत्रण

नीम के कोमल पत्ते शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालते हैं और चयापचय को सक्रिय करते हैं। इससे वजन नियंत्रण में रहता है और ऊर्जा का स्तर भी बढ़ता है।

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है।

TOP CATEGORIES

