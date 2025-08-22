Home > हेल्थ > सफेद रंग के ये फूलों के पत्तें इस 1 बीमारी के लिए है रामबाण, बस पानी में उबालकर पी लें ,होगा ऐसा कमाल जो कभी सोचा तक ना होगा

Harsingar leaves benefits: हरसिंगार को कई बीमारियों के इलाज के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिक शोधों से भी इस बात की पुष्टि हुई है कि हरसिंगार का पत्ता साइटिका जैसी बीमारियों के लिए बेहद उपयोगी है।

Published By: Akriti Pandey
Published: August 22, 2025 12:12:15 IST

Harsingar leaves benefits: भारतीय आयुर्वेद हज़ारों सालों से जड़ी-बूटियों और पौधों की शक्ति को पहचानता आ रहा है और इनमें कई ऐसे पौधे भी हैं जिन्हें हम शुरू से ही अपने घरों और बगीचों में रोज़ाना देखते आ रहे हैं, लेकिन इनके अंदर छिपे औषधीय गुणों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसे ही एक पौधे का नाम है ‘हरसिंगार’। इसे अंग्रेज़ी में ‘नाइट जैस्मिन’ के नाम से जाना जाता है। हरसिंगार में बीच में नारंगी रंग के छोटे-छोटे सफ़ेद फूल लगते हैं। और ये फूल बरसात के मौसम में खूब देखने को मिलते हैं। इसका फूल, पेड़ न सिर्फ़ देखने में सुंदर होता है, बल्कि इसके पत्ते भी कई बीमारियों को दूर करने में मददगार साबित होते हैं।

हरसिंगार को कई गंभीर बीमारियों के इलाज में बेहद उपयोगी माना जाता है। वैज्ञानिक शोधों ने इस बात की पुष्टि की है कि हरसिंगार का पत्ता साइटिका जैसी बीमारियों के लिए बेहद उपयोगी है। साइटिका एक ऐसी बीमारी है जिसमें कमर से लेकर एड़ी तक की नसों में असहनीय दर्द होता है। चलना तो दूर की बात है, कभी-कभी तो खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता है। इस बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए हरसिंगार किसी रामबाण औषधि से कम नहीं माना जाता।

नसों-नसों से Uric Acid को निकाल फेकेंने में मदद करती है इस आटे से बनी रोटी, इन 5 लोगों करना चाहिए इसका सेवन

अमेरिकन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, हरसिंगार के पत्तों में इरिडॉइड ग्लाइकोसाइड्स, फ्लेवोनोइड्स और एल्कलॉइड्स जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो नसों की सूजन कम करने, दर्द कम करने और रक्त संचार बेहतर बनाने में मददगार साबित होते हैं। यही वजह है कि हरसिंगार साइटिका के दर्द से राहत दिलाने में मदद करता है।

Ashwagandha: सेहत का खजाना या छुपा खतरा? फायदे और नुकसान जानना जरूरी

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।

