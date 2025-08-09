Home > हेल्थ > घी के साथ मिलाकर खा ले ये 1 चीज, मिलेंगे 1 नहीं 50 गजब के फायदे, किसी औषधि से कम नहीं इन दोनों को सेवन, बस जान ले कब और कैसे करना है इस्तेमाल?

Ashwagandha Ghee Remedy: अश्वगंधा और घी, दोनों ही सेहत के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं माने जाते। घी को सुपरफ़ूड कहा जाता है। वहीं, आयुर्वेद में अश्वगंधा को अमृत के समान माना गया है। जब इन दोनों को एक साथ मिलाकर खाया जाता है, तो यह सेहत के लिए किसी अद्भुत औषधि से कम नहीं है।

Published By: Akriti Pandey
Published: August 9, 2025 17:02:26 IST

Ashwagandha Ghee Remedy: अश्वगंधा और घी, दोनों ही सेहत के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं माने जाते। घी को सुपरफ़ूड कहा जाता है। वहीं, आयुर्वेद में अश्वगंधा को अमृत के समान माना गया है। जब इन दोनों को एक साथ मिलाकर खाया जाता है, तो यह सेहत के लिए किसी अद्भुत औषधि से कम नहीं है। घी के फ़ायदे अपने आप में अद्भुत हैं। वहीं, अश्वगंधा के स्वास्थ्य लाभ किसी से छिपे नहीं हैं। आजकल लोग स्वस्थ रहने के लिए तरह-तरह के तरीके अपना रहे हैं। आयुर्वेद में अश्वगंधा और देसी घी, दोनों को ही बहुत शक्तिशाली माना जाता है। लेकिन, जब इन दोनों को एक साथ खाया जाता है, तो इसका असर इतना अद्भुत होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। यह न सिर्फ़ शरीर को शक्ति देता है, बल्कि मानसिक और प्रजनन स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है।

अश्वगंधा को घी में मिलाकर खाने के फायदे

शरीर को मिलती है ज़बरदस्त ऊर्जा

अश्वगंधा को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है और घी एक स्वस्थ वसा है जो शरीर को पोषण देता है। दोनों को एक साथ खाने से शरीर की कमज़ोरी दूर होती है और थकान दूर होती है। यह मिश्रण शरीर को सक्रिय और मज़बूत बनाता है।

मानसिक तनाव  से राहत

आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में तनाव आम बात हो गई है। अश्वगंधा और घी का सेवन मन को शांत करता है, चिंता और अवसाद को कम करता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है। यह तंत्रिका तंत्र को आराम देता है, जिससे मन स्थिर और शांत रहता है।

हड्डियों और मांसपेशियों को मज़बूत बनाता है

इस मिश्रण में मौजूद पोषक तत्व हड्डियों को मज़बूत बनाते हैं और मांसपेशियों को पोषण देते हैं। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो शारीरिक कमज़ोरी या जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं।

 प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार

अश्वगंधा और घी का सेवन पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या और यौन इच्छा बढ़ाने में मदद करता है। यह बांझपन की समस्या को दूर करने में भी मददगार है। यह महिलाओं के हार्मोनल संतुलन को बेहतर बनाने में भी मदद करता है।

वात दोष को संतुलित करता है

आयुर्वेद के अनुसार, अश्वगंधा और घी का मिश्रण शरीर में वात दोष को संतुलित करता है। यह कब्ज, जोड़ों के दर्द और अन्य वात संबंधी रोगों से राहत दिलाता है।

सेवन कैसे करें?

8-10 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण को 1-2 चम्मच देसी घी में मिलाएँ।

इसे चबाकर खाएं और ऊपर से गुनगुना दूध पिएं।

दिन में 1-2 बार सेवन करें, खासकर सुबह खाली पेट या रात को सोने से पहले।

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।

