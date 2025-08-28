Home > हेल्थ > क्या आपने सोचा है रोजाना कच्चा लहसुन खाने से शरीर पर क्या असर होगा? जानें लहसुन खाने का सही तरीका

क्या आपने सोचा है रोजाना कच्चा लहसुन खाने से शरीर पर क्या असर होगा? जानें लहसुन खाने का सही तरीका

garlic benefits:Benefits of Eating Garlic: लहसुन औषधीय गुणों का भंडार है। यह न सिर्फ़ सब्ज़ियों का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि शरीर को कई बीमारियों से भी दूर रखता है।

Published: August 28, 2025 15:41:00 IST

Benefits of Eating Garlic: लहसुन औषधीय गुणों का भंडार है। यह न सिर्फ़ सब्ज़ियों का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि शरीर को कई बीमारियों से भी दूर रखता है। ऐसे में अगर आप रोज़ाना सुबह खाली पेट कच्चे लहसुन का सेवन करें, तो इसके फ़ायदे दोगुने हो सकते हैं। आइए जानते हैं इस चमत्कारी औषधि को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से क्या फ़ायदे मिल सकते हैं।

आइए जानते है रोज़ाना खाली पेट कच्चा लहसुन खाने से शरीर पर क्या असर होता है?

रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार

लहसुन में एंटीबैक्टीरियल जैसे गुण मौजूद होते हैं। खाली पेट इसका सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मज़बूत बनती है।

हृदय रोगों मे लाभकारी

लहसुन में मौजूद एलिसिन तत्व रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। ऐसे में खाली पेट इसका सेवन करने से हृदय रोगों का ख़तरा कम हो सकता है।

हड्डियाँ को बनाएं मजबूत

लहसुन में कैल्शियम और सल्फर यौगिक पाए जाते हैं जो हड्डियों को मज़बूत बनाने में मदद कर सकते हैं।


विषाक्त पदार्थों को बाहर करने मे मदद करें

 
लहसुन शरीर में जमा विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और शरीर को विषमुक्त करने में मदद करता है।


कैंसर से करें बचाव


कुछ शोध बताते हैं कि लहसुन में ऐसे तत्व होते हैं जो कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोक सकते हैं, जिससे कैंसर का खतरा कम होता है।

जानें लहसुन खाने का सही तरीका 

आप कच्चे लहसुन की एक कली छीलकर निगल सकते हैं या सुबह ब्रश करने के बाद उसे हल्का चबा सकते हैं।

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है।

