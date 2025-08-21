कंकाल जैसे होते जा रहा आपका शरीर,तो खजूर के साथ खा लें ये 1 चीज, कुछ ही दिनों ने बढ़ने लगेगा वजन

Khajoor and Chana For Weight Gain: शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम कई चीज़ें डाइट में शामिल करते हैं, लेकिन दुबले-पतले शरीर वाले लोगों को क्या खाना चाहिए, यह मायने रखता है। दरअसल, आज के समय में ज़्यादातर लोग मोटापे की समस्या से जूझ रहे हैं और इसे कम करने के लिए कई तरह की जानकारियाँ जुटाते हैं। लेकिन जब बात वज़न बढ़ाने की आती है, तो उतनी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती जितनी ज़रूरी है। अगर आप भी अपने दुबले-पतले शरीर से परेशान हैं और वज़न बढ़ाना चाहते हैं, तो आप चने के साथ खजूर का सेवन कर सकते हैं। चना और खजूर दोनों ही सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं।



वज़न बढ़ाने के लिए ऐसे करें खजूर और चने का सेवन



अगर आप भी स्वस्थ तरीके से अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं, तो आप खजूर और चने का सेवन एक साथ कर सकते हैं। क्योंकि ये दोनों ही सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं। आप बस सुबह खाली पेट 3-4 खजूर के साथ मुट्ठी भर भुने हुए चने खा सकते हैं।

भुने चने के फायदे



चने को प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। प्रोटीन शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। भुने चने के सेवन से वज़न आसानी से बढ़ाया जा सकता है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर, पोटैशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुँचाने में मददगार होते हैं।

इस सस्ते से मसाले का पानी आपके शरीर के 50 से अधिक बीमारियों का बन सकता है काल, रात में भिगोएं और सुबह उठते गटक…

भुने चने के अन्य फायदे

एनीमिया से बचाव

भुने हुए चने में आयरन होता है, जो शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने और एनीमिया को रोकने में मदद करता है।

रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है

भुने हुए चनों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और इनमें फाइबर और प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं।

हड्डियों को मज़बूत बनाता है

भुने हुए चनों में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस जैसे खनिज होते हैं, जो हड्डियों को मज़बूत बनाने में मदद करते हैं।

लोहे जैसे हड्डियां होगी मजबूत और इन 5 समस्याओं के लिए रामबाण है इस एक फल का सेवन,जानिए इसके जबरदस्त फायदे

खजूर के फायदे

खजूर में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन और मिनरल जैसे पोषक तत्व पाएं जाते हैं, जो कि स्वस्थ तरीके से वजन बढ़ाने में मदद करता हैं। बता दे कि, वजन को बढ़ाने के लिए आप चने के अलावा खजूर को भी कई तरीकों से डाइट में शामिल कर सकते हैं।

प्रतिरक्षा प्रणाली को मज़बूत बनाता है

खजूर में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी होता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह सर्दी-जुकाम और अन्य संक्रमणों से बचाने में मदद करता है।

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।