किस समय पर दही खाना होता है सबसे सही? जानें इससे होने वाले फायदे और खाने का टाइम

Dahi Khane Ke Fayde: दही खाना सबको बहुत पसंद होता है और ये खाने का स्वाद बढ़ाने का भी काम करता है। दही में गुणों का भंडार पाया जाता है। रोज़ाना अगर 1 कटोरी दही खाया जाएं तो शरीर को कई सारे फायदे मिल सकते हैं। क्योंकि इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 और विटामिन B12 जैसे कई गुण होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दही खाने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? अगर आप सही समय पर दही का सेवन करते हैं, तो शरीर को अनगिनत फायदे मिल सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है वो समय और फायदो के बारे में।

दही खाने का सही समय

आप किसी भी चीज़ का सेवन कब करते हैं, इसका सीधा संबंध आपके शरीर से होता है। इसलिए, आप दही का सेवन कभी भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए इसे रात में खाने से सर्दी-खांसी की समस्या बढ़ सकती है। दिन में दही का सेवन सबसे अच्छा माना जाता है।

दही से होने वाले फायदे

पाचन तंत्र होगा मजबूत

दही में प्रोटोबायोटिक्स होते हैं, जो पाचन तंत्र में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाते हैं। अगर आपको पाचन संबंधी समस्या है, तो आप दही को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं।

मोटापा होगा कम

दही में उच्च मात्रा में प्रोटीन होता है, जो भूख को नियंत्रित करता है, जिससे ज़्यादा खाने से बचा जा सकता है और वज़न कम हो सकता है। अगर आप स्वस्थ तरीके से वज़न कम करना चाहते हैं, तो दही को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं।

त्वचा चमकदार बनाने में मददगार

दही में मौजूद लैक्टिक एसिड मृत त्वचा को हटाने और त्वचा को चमकदार बनाने में मददगार होता है। त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए आप दही का सेवन कर सकते हैं।

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।