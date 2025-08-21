Home > हेल्थ > नसों-नसों से Uric Acid को निकाल फेकेंने में मदद करती है इस आटे से बनी रोटी, इन 5 लोगों करना चाहिए इसका सेवन

Bajra Roti Khane Ke Fayde: यूरिक एसिड की समस्या आजकल बहुत देखी जा रही है। यूरिक एसिड एक अपशिष्ट उत्पाद है, जो खाद्य पदार्थों में मौजूद प्यूरीन नामक रसायनों के टूटने से आपके शरीर में बन जाता है।बता दे कि, यूरिक एसिड बढ़ने के कई कारण होते हैं।

Published By: Akriti Pandey
Published: August 21, 2025 15:23:59 IST

Bajra Roti Khane Ke Fayde: यूरिक एसिड की समस्या आजकल बहुत देखी जा रही है। यूरिक एसिड एक अपशिष्ट उत्पाद है, जो खाद्य पदार्थों में मौजूद प्यूरीन नामक रसायनों के टूटने से आपके शरीर में बन जाता है।बता दे कि, यूरिक एसिड बढ़ने के कई कारण होते हैं। इनमें हमारी जीवनशैली, अस्वास्थ्यकर आहार, शराब का सेवन और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी शामिल हैं।लेकिन समय रहते इस पर ध्यान न दिया जाए, तो यह समस्या और भी बढ़ सकती है। अगर आप भी इसे नियंत्रित करने के घरेलू उपाय खोज रहे हैं, तो नियमित रोटी की बजाय आप बाजरे की रोटी का सेवन कर सकते हैं।

बाजरा एक मोटा अनाज है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन बी, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन ई, कैल्शियम, आयरन, जिंक और फॉस्फोरस शरीर को कई लाभ प्रदान करने में सहायक होते हैं। आप बाजरे को कई तरीकों से आहार में शामिल कर सकते हैं। आप इसके आटे से रोटी बना सकते हैं, आप इससे खिचड़ी भी बना सकते हैं।

बाजरे की रोटी यूरिक एसिड को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है

बाजरे की रोटी यूरिक एसिड को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। बाजरा पोषक तत्वों से भरपूर अनाज है, जिसमें फाइबर और अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर से यूरिक एसिड को बाहर निकालने में मददगार होते हैं।

बाजरे की रोटी के फायदे-

बाजरे की रोटी खाने से न केवल यूरिक एसिड नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है, बल्कि यह हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ-साथ जोड़ों के दर्द को कम करने और पाचन संबंधी समस्याओं से राहत दिलाने में भी मददगार साबित होके हैं। 

फाइबर से  है भरपूर


बाजरे की रोटी फाइबर से भरपूर होती है, जो पाचन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। यह कब्ज से राहत दिलाती है और आंतों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। इसके अलावा, फाइबर युक्त आहार वजन प्रबंधन में मदद कर सकता है, क्योंकि यह लंबे समय तक पेट भरा होने का एहसास देता है।


कैंसर की बीमारियों से लड़ने मे मददगार


बाजरा फेनोलिक यौगिकों और एंटीऑक्सीडेंट, जैसे फ्लेवोनोइड्स, टैनिन और लिग्नान से भरपूर होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट मुक्त कणों से लड़ते हैं और कैंसर और हृदय रोग जैसी पुरानी बीमारियों से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार, बाजरे की रोटी का सेवन समग्र स्वास्थ्य और दीर्घायु को बढ़ावा दे सकता है।

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।

