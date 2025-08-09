Home > हेल्थ > सादा पानी नहीं, इन 5 चीजों को मिलाकर पीए पानी, पेट रहेगा हमेशा साफ और पाचन शक्ति होगा मजबूत

सादा पानी नहीं, इन 5 चीजों को मिलाकर पीए पानी, पेट रहेगा हमेशा साफ और पाचन शक्ति होगा मजबूत

Natural Drink For Digestion: पानी पीना तो वैसे भी सेहत और शरीर के लिए हमेशा फायदेमंद होता ही है लेकिन आप पानी में कुछ चीज़ें और मिलाकर पानी को और ज्यादा फायदेमंद बना सकते हैं. अगर आप पेट भारी महसूस कर रहें हैं या आप कब्ज़ और गैस जैसे समस्या से परेशान हैं तो केवल नॉर्मल पानी पीना ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा.

Published By: Akriti Pandey
Published: August 9, 2025 16:32:33 IST

Natural Drink For Digestion: पानी पीना तो वैसे भी सेहत और शरीर के लिए हमेशा फायदेमंद होता ही है लेकिन आप पानी में कुछ चीज़ें और मिलाकर पानी को और ज्यादा फायदेमंद बना सकते हैं. अगर आप पेट भारी महसूस कर रहें हैं या आप कब्ज़ और गैस जैसे समस्या से परेशान हैं तो केवल नॉर्मल पानी पीना ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा. कुक चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें पानी में मिलाकर रात को सोने से पहले पीने से आपके पेट की सफाई और पाचन तंत्र में काफी सुधार देखा जा सकता है. तो चलिए जानते हैं ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में, जो पाचन तंत्र को हेल्दी बनाने में मदद क्र सकती हैं.  

 नींबू और एक चम्मच शहद 

अगर आप एक चम्मच शहद को एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू डालकर पिएं, तो आपको कब्ज़ से राहत मिल सकती है, आपका पेट फूलना कम हो सकता है, गैस की समस्या कम हो सकती है और एसिडिटी से राहत मिलता है और इसी के साथ स्किन पर भी ग्लो आता है. इसको पीने से आपका शरीर  डिटॉक्स हो जाता है और पेट की गंदगी भी बहार निकल जाती है. 

गर्म पानी और घी 

गर्म पानी में एक चम्मच देसी घी पियें, इससे आपके आंतो की सफाई होती है और मलत्याग में आसानी होती है. इसको पीने से पेट की जमी गंदगी बहार निकलती है और बॉवेल मूवमेंट में सुधार आता है. लेकिन हाई कोलेस्ट्रॉल और बीपी वाले लोगों को डॉक्टर की सलाह से ही इसका सेवन करना चाहिए.  

गुनगुना पानी और इसबगोल

अगर आप पेट भारी महसूस कर रहें हैं तो गुनगुने पानी में एक चम्मच इसबगोल मिलाकर पीएं, जिससे आपकी कब्ज और अपच की समस्या दूर हो जाएगी, आँतों की सफाई होगी और पेट हल्का महसूस होगा. 

गर्म पानी, जीरा और सौंफ

पानी में जीरा या सौंफ डालकर पानी को उबाल लें, और फिर इसे पीएं. इसको पीने से आपको एसिडिटी और ब्लोटिंग में राहत मिल सकती है, पाचन तंत्र ठीक हो सकता है और पित्त दोष संतुलित रहता है.

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।

