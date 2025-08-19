BP और शुगर के लिए रामबाण से कम नहीं इन 2 सस्ते मसालों का पानी, बस 15 दिनों तक कर लें सेवन,दिखेगा कमाल का असर

Fenugreek and Methi seeds water benefits: आपकी गलत खान-पान की आदतें आपके शरीर को बीमार बना सकती हैं। गलत खान-पान और खराब जीवनशैली के कारण आप कई बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। इसलिए अपने आहार में पौष्टिक चीजों को शामिल करना चाहिए। आपको बता दें कि मधुमेह और रक्तचाप भी दो ऐसी बीमारियाँ हैं, जिनके कारण आपको हमेशा दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके किचन में मिलने वाली कुछ चीज़ें इन बीमारियों को दूर रखने की ताकत रखती हैं। मेथी और धनिया इन्हीं में से एक हैं। इनका सेवन रक्तचाप और शुगर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। आइए जानते हैं कि इसका सेवन आपके स्वास्थ्य को कैसे लाभ पहुँचा सकता है।

BP, शुगर मे मेथी और धनिया का पानी

आज के समय में लोगों की जीवनशैली और खान-पान की आदतों के कारण अक्सर लोग मधुमेह और रक्तचाप जैसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं।इन बीमारियों को जड़ से खत्म नहीं कर सकते लेकिन इसे नियंत्रित किया जा सकता है।

मेथी पानी के फायदे

मेथी में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होते हैं। और साथ ही साथ रक्त शर्करा के स्तर को भी नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं।

मेथी के दानों में घुलनशील फाइबर होता है। यह फाइबर पाचन क्रिया को धीमा कर देता है, जिससे शरीर में ग्लूकोज का अवशोषण धीमा हो जाता है।

मेथी के पानी का सेवन आपकी इंसुलिन संवेदनशीलता को भी बेहतर बनाता है।

मेथी के पानी के साथ-साथ, आपको इससे भी बचना चाहिए। चीनी और मीठी चीज़ों का सेवन कम करें और सूजी व मैदे से बनी चीज़ों का सेवन भी कम करें। अपने आहार में हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ, फल शामिल करें और मल्टीग्रेन आटे का भी सेवन करें।

ऐसे बनाएं मेथी का पानी

मेथी का पानी बनाने के लिए, रात में एक गिलास में एक चम्मच मेथी के दाने भिगो दें। सुबह इसे छानकर खाली पेट पिएँ। आप चाहें तो भीगे हुए मेथी के दानों को चबाकर भी खा सकते हैं।

रक्तचाप के लिए धनिया का पानी है लाजवाब

उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए धनिया के पानी की सलाह दी जाती है। धनिया के बीज पोटेशियम से भरपूर होते हैं जो शरीर में सोडियम के प्रभाव को संतुलित करता है।

धनिया में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो सूजन को कम करते हैं और रक्त वाहिकाओं को क्षति से बचाते हैं।

अपने आहार में रेशे युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करें, जैसे अंकुरित अनाज, ओट्स, छिलके वाली दालें और मल्टीग्रेन दलिया। ज़्यादा तला-भुना और बाहर का खाना खाने से बचें। खाना पकाने के लिए घी और चावल की भूसी के तेल का इस्तेमाल करना बेहतर है।

ऐसे बनाएँ धनिया का पानी

एक चम्मच धनिया के बीज रात भर एक गिलास पानी में भिगो दें। सुबह पानी छानकर पी लें। आप चाहें तो धनिया के बीज पीसकर भी इसमें मिला सकते हैं।

