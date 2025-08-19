Home > हेल्थ > पेट की चर्बी मोम की तहर पिघला देगा आपके किचन में मौजूद ये 10 रूपये का मसाला, तेजी से होने लगेगा वजन कम, जानें कब और कैसे करना है इस्तेमाल?

पेट की चर्बी मोम की तहर पिघला देगा आपके किचन में मौजूद ये 10 रूपये का मसाला, तेजी से होने लगेगा वजन कम, जानें कब और कैसे करना है इस्तेमाल?

Fennel Seeds Benefits:अगर आप भी अपने बढ़े हुए वज़न से परेशान हैं और कम समय में पेट की चर्बी कम करना चाहते हैं, तो आप इस मसाला पानी का सेवन कर सकते हैं।

Published By: Akriti Pandey
Published: August 19, 2025 16:42:20 IST

Fennel Seeds Benefits
Fennel Seeds Benefits

Fennel Seeds Benefits: मोटापा आज के समय की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। छोटे से लेकर बड़े तक, हर कोई इस समस्या से परेशान है। दरअसल, वज़न कम करना आसान है, लेकिन पेट की ज़िद्दी चर्बी कम करना इतना आसान नहीं है, इसके लिए समय और धैर्य की ज़रूरत होती है। मोटापे के कई कारण हो सकते हैं जैसे खराब जीवनशैली और खानपान, आनुवंशिकता या कोई स्वास्थ्य समस्या। अगर आप भी कम समय में तेज़ी से वज़न कम करना चाहते हैं, तो आप रसोई में मौजूद सौंफ़ के पानी का सेवन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसका सेवन कैसे करें।

क्या सौंफ़ का पानी वज़न कम करता है-

सौंफ़ का पानी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। पाचन तंत्र को बेहतर बनाने के साथ-साथ यह वज़न कम करने और शरीर को डिटॉक्स करने में भी मदद कर सकता है। सौंफ़ का इस्तेमाल आमतौर पर कई तरह के व्यंजनों में मसाले के तौर पर किया जाता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, एंटीमाइक्रोबियल, एंटीवायरल, एंटीफंगल, एंटी-इंफ्लेमेटरी, विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर और विटामिन ई शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार होते हैं। 

सौंफ का पानी कैसे बनाएँ-

सौंफ का पानी बनाने के लिए सबसे पहले 1 चम्मच सौंफ लें और उसे एक गिलास पानी में मिलाएँ। इसे अच्छी तरह मिलाएँ और रात भर के लिए छोड़ दें। अगली सुबह सौंफ का पानी तैयार है! इसे छानकर सुबह खाली पेट पिएँ। आप इसमें नींबू का रस और शहद भी मिला सकते हैं।

50 से भी ज्यादा बीमारियों का काल है सुबह खाली पेट भिंडी के पानी का सेवन, इसको पीने से मिलेंगे कई चमत्कारी फायदे!

सौंफ का पानी पीने के अन्य फायदे

त्वचा में होगा स्वास्थ्य में सुधार:

सौंफ में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते है तो त्वचा को चमकदार और स्वस्थ बनाने में मददगार साबित होते हैं। 

मासिक धर्म मे मददगार

सौंफ का पानी मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द और ऐंठन को कम करने में मदद करता है।

सेहत के लिए वरदान से कम नहीं है लाल अंगूर का सेवन, एकसाथ शरीर को देगा इतने फायदे कि बाकी सारे फल पड़ जाएंगे इसके…

आँखों के लिए फायदेमंद

सौंफ में मौजूद विटामिन A आँखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है।

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।

Tags: Fennel Seeds benefitsfennel seeds water benefits
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना शाम घर मे कपूर जलाने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना सुबह पपीता खाने से क्या लाभ मिलते है?

August 20, 2025

जानें 1 दिन में कितना घी खाना है सही?

August 20, 2025

रोजाना 1 पान का पत्ता खाने से क्या होगा?

August 20, 2025

रोजाना खाली पेट 1 सेब खाने से क्या होता है?

August 20, 2025
पेट की चर्बी मोम की तहर पिघला देगा आपके किचन में मौजूद ये 10 रूपये का मसाला, तेजी से होने लगेगा वजन कम, जानें कब और कैसे करना है इस्तेमाल?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

पेट की चर्बी मोम की तहर पिघला देगा आपके किचन में मौजूद ये 10 रूपये का मसाला, तेजी से होने लगेगा वजन कम, जानें कब और कैसे करना है इस्तेमाल?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पेट की चर्बी मोम की तहर पिघला देगा आपके किचन में मौजूद ये 10 रूपये का मसाला, तेजी से होने लगेगा वजन कम, जानें कब और कैसे करना है इस्तेमाल?
पेट की चर्बी मोम की तहर पिघला देगा आपके किचन में मौजूद ये 10 रूपये का मसाला, तेजी से होने लगेगा वजन कम, जानें कब और कैसे करना है इस्तेमाल?
पेट की चर्बी मोम की तहर पिघला देगा आपके किचन में मौजूद ये 10 रूपये का मसाला, तेजी से होने लगेगा वजन कम, जानें कब और कैसे करना है इस्तेमाल?
पेट की चर्बी मोम की तहर पिघला देगा आपके किचन में मौजूद ये 10 रूपये का मसाला, तेजी से होने लगेगा वजन कम, जानें कब और कैसे करना है इस्तेमाल?
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?