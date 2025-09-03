Vitamin B12 की कमी को दूर कर देगा आपके किचन में मौजूद ये 1 साधारण सा मसाला, जानें डाइट में शामिल करने का सही तरीका

Cumin Seeds: Vitamin B12 हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी कमी से शरीर में थकान, कमजोरी, मानसिक भ्रम, एनीमिया, तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। आमतौर पर जब भी इस विटामिन का जिक्र होता है तो 1.सबसे पहले नॉनवेज का नाम लिया जाता है। शरीर में इसकी कमी होने से कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं।जब भी इस विटामिन का जिक्र होता है तो दिमाग सीधा नॉनवेज पर ही जाता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शाकाहारी लोग इसकी पूर्ति सही से नहीं कर पातें है।तो आइए जानते हैं विटामिन बी12 से भरपूर ऐसे ही एक मसाले के बारे में।



जीरे का सेवन कैसे करना है-



जीरे का पानी पीना है सही

विटामिन बी12 की कमी को दूर करने के लिए आप सुबह खाली पेट जीरे के पानी का सेवन कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए एक चम्मच जीरे को रात भर एक गिलास पानी में भिगो दें। फिर सुबह खाली पेट इसे पिएं।

पाउडर का सेवन

जीरे को भूनकर उसका पाउडर बना लें। फिर इसे किसी भी तरह से अपने आहार में शामिल करें।

तड़का में

विटामिन बी12 की कमी को दूर करने के लिए आप दाल में जीरे का तड़का लगा सकते हैं। आमतौर पर इसका इस्तेमाल मसाले के तौर पर सबसे ज़्यादा होता है।

सलाद में

सुबह के समय सलाद खाना सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आप विटामिन बी12 की कमी को पूरा करना चाहते हैं, तो भुने हुए जीरे के पाउडर को सलाद में मिलाकर सेवन कर सकते हैं।

