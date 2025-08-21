इस सस्ते से मसाले का पानी आपके शरीर के 50 से अधिक बीमारियों का बन सकता है काल, रात में भिगोएं और सुबह उठते गटक ले, फायदे जान दंग रह जाएंगे आप!

Coriander Seeds Water Benefits: धनिया रसोई में मौजूद एक मसाला है, जिसका इस्तेमाल कई तरह के व्यंजनों में स्वाद और खुशबू बढ़ाने के लिए किया जाता है। हरा और सूखा धनिया दोनों ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है अगर आप रोज़ाना सुबह खाली पेट धनिया के पानी का सेवन करेंगे तो शरीर को कई सारे फायदे मिल सकते हैं।क्योंकि इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, फोलेट, कैल्शियम, पोटैशियम, आयरन, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट जैसे कई गुण होते हैं। तो आइए जानते हैं इस पानी को कैसे बनाते हैं और इसके क्या फायदे हैं।
धनिया के बीज का पानी कैसे बनाया जाता है?
धनिया के बीज का पानी बनाने के लिए, सबसे पहले आपको एक गिलास साफ़ पानी में 2 चम्मच धनिया के बीज डालकर रात भर ढककर छोड़ देना है। फिर सुबह इस पानी को छानकर पी लें।
धनिया के बीज के पानी के फायदे-
मुंहासों व झुर्रियों की समस्यां होगी दूर
धनिया के बीज में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी होते हैं, जो त्वचा को स्वस्थ रखने और मुंहासों व झुर्रियों जैसी समस्याओं से बचाने में मदद करते हैं।
मोटापा होगा कम
धनिया के बीज का पानी पीने से शरीर डिटॉक्स होता है, जिससे वजन कम करने में मदद मिल सकती है। यह पानी मेटाबॉलिज़्म को बढ़ाता है और शरीर से अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे वज़न कम करने में मदद मिलती है।
यूटीआई(UTI)
धनिया के बीज का पानी पीने से मूत्र मार्ग के संक्रमण से छुटकारा पाने में मदद मिल सकती है।
पाचन होगा मजबूत
धनिया के बीज का पानी पीने से पेट फूलना, गैस और एसिडिटी से राहत मिलती है। पेट की समस्याओं वाले लोगों के लिए यह पानी पीना बहुत अच्छा माना जाता है।
ब्लैकहेड्स
धनिया के बीजों में एंटी-फंगल और एंटी-माइक्रोबियल गुण होते हैं, जो ब्लैकहेड्स हटाने में मददगार होते हैं।
सूजन कम करता है
धनिया के बीजों में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो शरीर में सूजन और दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं।
