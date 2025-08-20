Home > हेल्थ > नारियल पानी पीने से पहले जानें इसकेफायदे और साथ ही साथ नुकसान, जान लें सेवन करने का सही तरीका

नारियल पानी पीने से पहले जानें इसकेफायदे और साथ ही साथ नुकसान, जान लें सेवन करने का सही तरीका

Coconut Water Benefits: गर्मियों में या थकान महसूस होने पर सबसे पहले जो चीज़ दिमाग में आती है, वह है नारियल पानी। यह न सिर्फ़ स्वाद में मीठा और ठंडा होता है, बल्कि सेहत के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है।

Published: August 20, 2025 16:17:57 IST

Coconut Water Benefits: गर्मियों में या थकान महसूस होने पर सबसे पहले जो चीज़ दिमाग में आती है, वह है नारियल पानी। यह न सिर्फ़ स्वाद में मीठा और ठंडा होता है, बल्कि सेहत के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। नारियल पानी को प्राकृतिक एनर्जी ड्रिंक कहा जाता है क्योंकि यह विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। यही वजह है कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हर कोई इसे आराम से पी सकता है, लेकिन कई बार लोग बिना सोचे-समझे इसका ज़्यादा सेवन कर लेते हैं, जिससे फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है।

नारियल पानी पीने के फ़ायदे 


किडनी के लिए फ़ायदेमंद – यह विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है और किडनी को स्वस्थ रखता है।

रक्तचाप नियंत्रण – पोटेशियम की मौजूदगी उच्च रक्तचाप को कम करने में कारगर है।

शरीर को हाइड्रेटेड रखें – गर्मियों में शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए यह सबसे अच्छा प्राकृतिक पेय है।

 त्वचा में चमक – नारियल पानी पीने से त्वचा साफ़ और चमकदार रहती है।

 गर्भावस्था में फ़ायदेमंद – मॉर्निंग सिकनेस कम करता है और माँ और बच्चे दोनों को पोषण देता है।

1 दिन में कितना नारियल पानी पीना होता है सही


नारियल पानी दिन में किसी भी समय पिया जा सकता है, लेकिन सुबह खाली पेट पीने से इसके फ़ायदे दोगुने हो जाते हैं।

ध्यान रखें कि ज़्यादा सेवन से हाइपरकलेमिया (पोटैशियम की अधिकता) जैसी समस्याएँ हो सकती हैं।

नारियल पानी कब नहीं पीना चाहिए?


सर्दी-ज़ुकाम होने पर इसका सेवन न करें क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है।

ब्लड प्रेशर वाले लोगों को इसे दूरी बना कर रखना चाहिए।

जानें नारियल पानी पीने के नुकसान

पेट फूलना या गैस की समस्या।

एलर्जी हो सकती है।

कैलोरी में वृद्धि (यदि आवश्यकता से अधिक सेवन किया जाए)।

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।

