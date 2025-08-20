पाचन तंत्र से शरीर के कई सारी समस्याओं का रामबाण है किचन मे मौजूद ये 1 मसाला, मिनटों मे दिलाता है राहत, जानें इसके फायदे और इस्तेमाल का सही तरीका

Laung Benefits: लौंग न सिर्फ़ खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि अपने आयुर्वेदिक और औषधीय गुणों के कारण सेहत के लिए भी वरदान है। इसमें मौजूद एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण इम्यून सिस्टम को मज़बूत बनाने, पाचन तंत्र को बेहतर बनाने और दांतों की समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करते हैं।

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ़ मेडिसिन के एक शोध के अनुसार, लौंग में यूजेनॉल नामक तत्व होता है, जो संक्रमण से लड़ने में कारगर है, लेकिन इसकी तासीर गर्म होती है। इसी वजह से गर्मियों में लौंग का ज़्यादा सेवन पाचन तंत्र पर बुरा असर डाल सकता है। खासकर जिन लोगों को एसिडिटी, गैस या पित्त की समस्या है, उन्हें लौंग का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए, वरना यह नुकसान पहुँचा सकता है।

लौंग खाने के फ़ायदों के बारे में जानें-

लौंग के फ़ायदों में पाचन क्रिया में सुधार, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना और दांत दर्द से राहत दिलाना शामिल है। शोध बताते हैं कि सीमित मात्रा में लौंग का सेवन गर्मियों में भी सुरक्षित और फ़ायदेमंद है, लेकिन ज़्यादा सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि यह शरीर में गर्मी बढ़ाकर समस्याएँ पैदा कर सकता है।

आयुर्वेद के अनुसार, लौंग साल भर फायदेमंद होती है, बशर्ते इसका सेवन संतुलित और सही तरीके से किया जाए। गर्मियों में, इसे ठंडी प्रकृति वाले खाद्य पदार्थों के साथ मिलाकर बिना किसी नुकसान के इसके फायदे प्राप्त किए जा सकते हैं।

लौंग के अन्य लाभ

पेट के लिए-

अगर आप भी पेट की समस्याओं जैसे कब्ज, दस्त, एसिडिटी आदि से राहत पाना चाहते हैं, तो रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ 2 लौंग का सेवन कर सकते हैं।

सांसों की दुर्गंध-

जिन लोगों की सांसों से दुर्गंध आती है, उन्हें रात को सोने से पहले 2 लौंग जरूर चबाना चाहिए। इससे सांसों की दुर्गंध की समस्या से छुटकारा मिल सकता है।

सिरदर्द के लिए-

अगर आपको भी सिरदर्द की समस्या है, तो रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ 2 लौंग का सेवन कर सकते हैं। इससे सिरदर्द से राहत मिल सकती है।

दांतों के लिए-

अगर आप दांत दर्द, मसूड़ों में दर्द, मसूड़ों में सूजन या पायरिया से जुड़ी समस्या से पीड़ित हैं, तो आप नियमित रूप से रात में गुनगुने पानी के साथ 2 लौंग का सेवन कर सकते हैं।

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।