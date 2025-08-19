चुकंदर सिरका बना हेल्थ टॉनिक, डिटॉक्स और इम्यूनिटी बूस्टर का पावरबैंक

चुकंदर सेहत और सौंदर्य दोनों के लिए फायदेमंद माना जाता है। इसी से बना चुकंदर सिरका (Beetroot Vinegar) इन दिनों चर्चा में है। आयुर्वेद के अनुसार, इसमें मौजूद आयरन, विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं और चेहरे पर प्राकृतिक निखार लाते हैं। इसके बारे में लोग कम ही जानते हैं। इसलिए इसका इस्तेमाल भी कम ही होता है। बाबा रामदेव के पतंजलि ब्रांड ने भी इस सिरके को मार्केट में लाना शुरू कर दिया है।

त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद

नियमित रूप से इसका सेवन करने से त्वचा पर ग्लो आता है और दाग-धब्बों की समस्या कम हो सकती है। इसमें मौजूद मिनरल्स बालों की जड़ों को पोषण देकर उन्हें मजबूत बनाते हैं और झड़ने की समस्या को कम करते हैं।

एनीमिया और थकान से राहत

चुकंदर सिरका आयरन से भरपूर होता है, इसलिए यह खून की कमी यानी एनीमिया के मरीजों के लिए उपयोगी माना जाता है। यह हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है और शरीर को एनर्जी प्रदान करता है।

डिटॉक्स और इम्यूनिटी बूस्टर

इस सिरके को डिटॉक्स टॉनिक भी कहा जाता है। यह शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालता है और पाचन शक्ति को बेहतर बनाता है। साथ ही, यह रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है, जिससे मौसमी बीमारियों से बचाव होता है।

कैसे करें सेवन

विशेषज्ञों के अनुसार, इसे सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुने पानी में एक चम्मच मिलाकर पिया जा सकता है। हालांकि, जिन लोगों को पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, उन्हें इसे लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए।

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।