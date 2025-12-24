बेडरूम की कौन सी परेशानी बन रही तलाक की वजह? 100 में से 99 लोग हैं इस समस्या से ग्रसित

Performance Anxiety: परफॉमेंस एंंग्जायटी आज एक आम समस्या है. जो अक्सर नई शादीशुदा जोड़ो और अविवाहित युवाओं में देखी जाती है. यह चिंता सिर्फ पुरूषों तक सीमित नही है. महिलाएं भी इससे प्रभावित होगी है. इससे लोगों को अपनी सेक्स लाइफ के बारे में लगातार डर और घबराहट महसूस होती है.

परफॉर्मेंस एंग्जायटी क्यों होती है?

परफॉर्मेंस एंग्जायटी के कारण हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकते है. उदाहरण के लिए कई पुरुष जो नियमित रूप से लंबे समय तक पोर्न देखते है या बार-बार हस्तमैथुन करते है, उन्हें यह समस्या हो सकती है.

अत्यधिक पोर्न की लत

जब कोई पोर्न का आदी हो जाता है, तो वे उन दृश्यों और कामों को अपनी असली ज़िंदगी में दोहराने की कल्पना करने लगते है.

पुरुषों के परफॉर्मेंस पर असर

जब पुरुष कल्पनाओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते है, तो वे इंटीमेसी की शुरुआत में अपने पार्टनर के साथ पूरी तरह से जुड़ नहीं पाते है.

महिलाओं के परफॉर्मेंस पर असर

अगर किसी महिला को वेजिनिस्मस है, तो वह चाहकर भी सहयोग नहीं कर पाती है.

परफॉर्मेंस एंग्जायटी के कारण महिलाओं में देखी जाने वाली समस्याएं

वेजिनिस्मस आमतौर पर कई महिलाओं में पाया जाता है जो परफॉर्मेंस एंग्जायटी से जूझ रही होती है. इस स्थिति में उन्हें लगातार डर रहता है कि इंटरकोर्स बहुत दर्दनाक होगा.

परफॉर्मेंस एंग्जायटी के कारण इंटरकोर्स से पहले उनकी योनि की मांसपेशियां अनजाने में सिकुड़ जाती हैं और टाइट हो जाती है. जिससे यह काम मुश्किल या दर्दनाक हो जाता है.

रिश्तों पर तनाव

जब जोड़ों को पर्याप्त यौन संतुष्टि नहीं मिलती है, तो यह धीरे-धीरे उनके रिश्ते को प्रभावित करने लगता है. यह असंतोष बढ़ती दूरी लगातार खराब मूड और चिड़चिड़े व्यवहार के रूप में सामने आता है.

प्रोफेशनल लाइफ पर असर

जब यौन संतुष्टि कम होती है, तो एकाग्रता कम हो जाती है, और यह सीधे तौर पर प्रोडक्टिविटी और प्रोफेशनल लाइफ को प्रभावित करता है.

मानसिक बोझ

एक तरफ जोड़ों को पहले से ही परफॉर्मेंस एंग्जायटी के कारण तनाव होता है, और दूसरी तरफ परिवार और रिश्तेदारों का बच्चे पैदा करने का दबाव इस बोझ को और बढ़ा देता है.

Disclaimer

प्रिय पाठक यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर पूरी तरह से जानकारी के मकसद से लिखी गई है. हमने इसे लिखने में सामान्य जानकारी का इस्तेमाल किया है. Inkhabar इसकी सटीकता की पुष्टि नहीं करता है.