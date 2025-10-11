सुबह उठते ही करतें हैं ये गलती तो आज ही कर दें बंद! वरना बेडरूम में हमेशा मिलेगी निराशा
Home > हेल्थ > सुबह उठते ही करतें हैं ये गलती तो आज ही कर दें बंद! वरना बेडरूम में हमेशा मिलेगी निराशा

सुबह उठते ही करतें हैं ये गलती तो आज ही कर दें बंद! वरना बेडरूम में हमेशा मिलेगी निराशा

Bedroom Performance Tips: हर कोई चाहता है कि उसका रिश्ता खुशहाल रहे और प्यार बना रहे लेकिन अनजाने में कि जाने रोजाना होने वाली कुछ छोटी-मोटी गलतियां रिश्ते को धीरे -धीरे को प्रभावित करती हैं.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: October 11, 2025 10:13:44 PM IST

Bedroom Performance Tips
Bedroom Performance Tips

Bedroom Performance Secrets: एक हेल्दी और खुशहाल रिश्ते के लिए प्यार,आपसी समझ जितनी जरूरी हैं, उतनी ही रोमांटिक और सेक्स लाइफ भी होती है.लेकिन अक्सर हम अनजाने में छोटी-छोटी गलतिया कर बैठते हैं, जो धीरे-धीरे उनकी इंटिमेसी और रिश्ते को प्रभावित करने लगती हैं. खासतौर पर सुबह की आदतें सेक्स लाइफ पर बड़ा असर डालती हैं. गलत मॉर्निंग रूटीन से न केवल एनर्जी और मूड खराब होता है, बल्कि यह लंबे समय में हार्मोन और स्टैमिना पर भी असर डालकर को सेक्स लाइफ को कमजोर कर सकता है. इसलिए जरूरी है कि आप सुबह उठते ही की जाने वाली अपनी रोज़मर्रा की आदतों पर ध्यान दें और समय रहते उनमें बदलाव करें. आइए जानतें हैं सुबह की 5 बड़ी गलतिया, जिन्हें अगर आप बदल लें तो आपकी सेक्स लाइफ में पॉज़टिव और रोमांटिक बदलाव आ सकता है.

सुबह एक्सरसाइज को इग्नोर करना

स्वस्थ और एनर्जेटिक बने रहने के लिए रोजाना एक्सरसाइज करना जरूरी है. लेकिन आजकल लोग सुबह उठते ही घंटों मोबाइल स्क्रॉल करने में समय बर्बाद कर देते हैं और शारीरिक गतिविधियों को बिल्कुल नज़रअंदाज़ कर देते हैं. अगर आप रोजाना 20–30 मिनट की मॉर्निंग वॉक, योगा या कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं तो यह शरीर को फिट रखने के साथ-साथ सेक्स ड्राइव को भी बूस्ट करती है.

सुबह-सुबह तंबाकू, सिगरेट और कैफीन की आदत

कुछ लोग सुबह उठते ही तंबाकू, सिगरेट या फिर चाय-कॉफी का सेवन करते हैं. उन्हें लगता है कि इसके बिना दिन की शुरुआत करना मुश्किल है. लेकिन यह आदत धीरे-धीरे आपके शरीर के साथ-साथ आपकी सेक्स लाइफ पर भी गहरा असर डालती है.क्योंकि सिगरेट और तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है जो रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ देता है, जिससे शरीर में ब्लड फ्लो सही तरह से नहीं हो पाता.

यह भी पढ़ें: 

बिस्तर पर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है खेल? ये 5 तरीके बढ़ा सकते हैं सेक्स टाइम

Low Sex Drive: सेक्स लाइफ में नहीं रहा जोश तो खाएं ये 3 जबरदस्त मसाले, लौट आएगा रोमांस

नींद की कमी

अगर आप रोजाना 8 घंटे की नींद नहीं लेते, तो इसका सीधा असर आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है. नींद की कमी से शरीर थका हुआ महसूस करता है, दिमाग सही तरह से एकाग्र नहीं हो पाता और मूड भी चिड़चिड़ा हो जाता है, लगातार अधूरी नींद से आपकी सेक्स ड्राइव भी प्रभावित होती है.

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दिवाली में घर की सफाई के लिए अपनाएं यह शानदार...

October 11, 2025

आयुर्वेद में इस समय को माना गया सेक्स के लिए...

October 11, 2025

पीएम किसान सम्मानि निधि पाने के लिए जानें 10 शर्तें

October 11, 2025

इस दिवाली घर पर बनाएं यह बेहतरीन मिठाई, दिल खुश...

October 11, 2025

हेल्दी खाने के शौकीनों के लिए एवोकाडो की मजेदार रेसिपीज

October 11, 2025

दिवाली पर नई कार और इंश्योरेंस: 5 टिप्स जो रखें...

October 11, 2025
सुबह उठते ही करतें हैं ये गलती तो आज ही कर दें बंद! वरना बेडरूम में हमेशा मिलेगी निराशा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

सुबह उठते ही करतें हैं ये गलती तो आज ही कर दें बंद! वरना बेडरूम में हमेशा मिलेगी निराशा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सुबह उठते ही करतें हैं ये गलती तो आज ही कर दें बंद! वरना बेडरूम में हमेशा मिलेगी निराशा
सुबह उठते ही करतें हैं ये गलती तो आज ही कर दें बंद! वरना बेडरूम में हमेशा मिलेगी निराशा
सुबह उठते ही करतें हैं ये गलती तो आज ही कर दें बंद! वरना बेडरूम में हमेशा मिलेगी निराशा
सुबह उठते ही करतें हैं ये गलती तो आज ही कर दें बंद! वरना बेडरूम में हमेशा मिलेगी निराशा