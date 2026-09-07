Home > हेल्थ > खाना खाते ही चले जाते हैं नहाने? आज ही बदल दें ये आदत, पाचन बिगड़ने से लेकर एसिडिटी तक का बढ़ जाएगा खतरा!

खाना खाते ही चले जाते हैं नहाने? आज ही बदल दें ये आदत, पाचन बिगड़ने से लेकर एसिडिटी तक का बढ़ जाएगा खतरा!

Bathing After Eating Side Effects: सोचिए, आपने अभी गरमा-गरम खाना खाया और प्लेट रखते ही सीधे बाथरूम की ओर चल पड़े. गर्मियों में तो यह आदत और भी आम है. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि खाना खाने के तुरंत बाद नहाने से शरीर के अंदर क्या होता है? जानिए आखिर, खाना खाने के बाद शरीर में क्या होता है?

By: Lalit Kumar | Published: September 7, 2026 2:46:50 PM IST

Bathing After Eating Side Effects
Bathing After Eating Side Effects


Bathing After Eating Side Effects: सोचिए, आपने अभी गरमा-गरम खाना खाया और प्लेट रखते ही सीधे बाथरूम की ओर चल पड़े. गर्मियों में तो यह आदत और भी आम है. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि खाना खाने के तुरंत बाद नहाने से शरीर के अंदर क्या होता है? सोशल मीडिया और घरेलू नुस्खों में अक्सर दावा किया जाता है कि, नहाने से शरीर का तापमान बदलता है और इससे पाचन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है. हालांकि, इस दावे के बेशक वैज्ञानिक सबूत न हों. फिर भी खाने के तुरंत बाद कुछ सावधानियां रखना पेट के लिए फायदेमंद हो सकता है. अब सवाल है कि आखिर, खाना खाने के बाद शरीर में क्या होता है? क्या खाने के तुरंत बाद नहाने से सच में पाचन रुक जाता है? एसिडिटी से बचने के लिए क्या करें? आइए जानते हैं इस बारे में-

खाना खाने के बाद शरीर में क्या होता है?

जैसे ही आप खाना खाते हैं, आपका पाचन तंत्र सक्रिय हो जाता है. पेट और आंतें भोजन को तोड़ने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने की प्रक्रिया में जुट जाती हैं. भोजन कितना भारी है, उसमें कितनी वसा और फाइबर है और आपने कितनी मात्रा में खाया है, इन सभी चीजों का पाचन की गति पर असर पड़ सकता है. यही वजह है कि बहुत ज्यादा या भारी भोजन के बाद पेट भरा-भरा, सुस्त या असहज महसूस हो सकता है. ऐसे समय में तुरंत कोई ऐसी गतिविधि करना, जिससे शरीर को अतिरिक्त असहजता हो, कुछ लोगों को परेशानी दे सकती है.

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क्या नहाने से सच में पाचन रुक जाता है?

इस बारे में सीधे तौर पर ऐसा कहना सही नहीं होगा. खाने के तुरंत बाद नहाने से पाचन बंद हो जाता है या निश्चित रूप से एसिडिटी बढ़ती है- इसका मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है. इसलिए यह हर व्यक्ति के लिए खतरनाक नहीं है. लेकिन, अगर आपको खाना खाने के बाद पहले से ही गैस, पेट फूलना, अपच या एसिड रिफ्लक्स की समस्या रहती है, तो भोजन के तुरंत बाद आराम से रहना बेहतर हो सकता है. खासकर बहुत भारी भोजन के बाद पेट को थोड़ा समय देना आरामदायक महसूस हो सकता है.

एसिडिटी से बचने के लिए क्या करें?

खाने के बाद तुरंत लेटने के बजाय कुछ समय सीधा रहना बेहतर माना जाता है. Cleveland Clinic की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रिफ्लक्स और असहजता से बचने के लिए भोजन या पेय के तुरंत बाद बिल्कुल सपाट लेटने से बचने की सलाह देता है. इसके अलावा भोजन धीरे-धीरे और अच्छी तरह चबाकर खाना भी महत्वपूर्ण है. क्योंकि, बहुत तेजी से खाने पर अपच, पेट फूलने और हार्टबर्न जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं.

तो खाना खाने के कितनी देर बाद नहाएं?

हर व्यक्ति के लिए नहाने के लिए कोई वैज्ञानिक रूप से तय ‘इतने मिनट बाद’ वाला नियम नहीं है. अगर आपको खाने के तुरंत बाद नहाने में कोई परेशानी नहीं होती, तो इसे अपने आप में खतरनाक नहीं माना जा सकता. लेकिन, फिर भी भारी भोजन के बाद थोड़ा आराम करके नहाना ज्यादा आरामदायक विकल्प हो सकता है.

Tags: Health News Hindihealth tips
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