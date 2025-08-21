Home > हेल्थ > दूध पीते ही सो जाता है आपका बच्चा? क्या है इसका इशारा, कहीं खतरे का संकेत तो नहीं!

दूध पीते ही सो जाता है आपका बच्चा? क्या है इसका इशारा, कहीं खतरे का संकेत तो नहीं!

Babies fall asleep while breastfeeding: जानें क्यों छोटे बच्चे दूध पीते ही तुरंत सो जाते हैं? दूध में ऐसा क्या मौजूद होता है कि वो बच्चों की नींद में मदद करता है। अगर आपका बच्चा भी ऐसा करता है तो जानें कारण और फायदे।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 21, 2025 12:00:10 IST

Baby Sleep While Breast Feeding
Baby Sleep While Breast Feeding

छोटे बच्चों का दूध पीते ही सो जाना एक आम लेकिन रोचक घटना है। जिसे माता-पिता अक्सर नोटिस करते हैं। लेकिन, क्या आप इसके पीछे छिपे वैज्ञानिक और विकासात्मक कारण का ज्ञात हैं। इसका सबसे बड़ा कारण दूध में मौजूद अमीनो एसिड ट्रिप्टोफेन है। जी हां, ये शरीर में जाते हैं बच्चों को नींद आने लगती है। ये शरीर में सेरोटोनिन और फिर मेलाटोनिन में बदलता है, जो नींद लाने में मदद करता है। छोटे बच्चों का शरीर नया और संवेदनशील होता है, इसलिए उनके शरीर पर यह हार्मोन उनका असर जल्दी दिखाता है।

दूध पीने के बाद बच्चे का पेट भर जाता है, जिससे उसे शारीरिक आराम का अहसास होता है। यह संकेत देता है कि अब शरीर विश्राम करने के लिए तैयार है। साथ ही, जब बच्चा मां की गोद में होता है, तो उसे मानसिक शांति और सुरक्षा का अनुभव होता है, जो नींद आने में मदद करता है।

सेहत का खजाना है अमरूद के पत्ते, शुगर से स्किन तक हर परेशानी का इलाज

ये भी है एक कारण

स्तनपान या बोतल से दूध पीने के दौरान बच्चे को थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे हल्की थकान होती है और नींद जल्दी आ जाती है। यह भी एक कारण है कि बहुत से बच्चे खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह से स्वाभाविक और स्वस्थ मानी जाती है। इससे न केवल बच्चे को पर्याप्त नींद मिलती है, बल्कि उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी सही तरीके से होता है। माता-पिता को चाहिए कि वे इस समय बच्चे को आरामदायक वातावरण दें और अनावश्यक गतिविधियों से बचाएं।

इससे बच्चे का विकास भी होता है

अगर बुखार चढ़ते ही खा लेते हैं दवा, तो तुरंत पढ़ लें ये खबर, दोबारा नहीं करेंगे ये गलतीhe

दूध पीते ही बच्चे का सो जाना केवल एक फिजियोलॉजिकल प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह उनके विकास और स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। यह छोटी-छोटी आदतें उनके जीवन में संतुलित नींद और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं।

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट पपीते के बीज को खाने से क्या होता...

August 21, 2025

घर पर तैयार करें diabetes के मरीजों के लिए बिना...

August 21, 2025

एक ऐसा मुसलमान जो भगवान कृष्ण की करता था पूजा

August 21, 2025

मुगल वंश की रानियां जो थी सबसे ज्यादा पढ़ी-लिखी

August 21, 2025

जाने काजल लगाने के फायदे और साथ ही नुकसान

August 21, 2025

जानिए रोजाना पिस्ता खाने के फायदे

August 20, 2025
दूध पीते ही सो जाता है आपका बच्चा? क्या है इसका इशारा, कहीं खतरे का संकेत तो नहीं!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

दूध पीते ही सो जाता है आपका बच्चा? क्या है इसका इशारा, कहीं खतरे का संकेत तो नहीं!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

दूध पीते ही सो जाता है आपका बच्चा? क्या है इसका इशारा, कहीं खतरे का संकेत तो नहीं!
दूध पीते ही सो जाता है आपका बच्चा? क्या है इसका इशारा, कहीं खतरे का संकेत तो नहीं!
दूध पीते ही सो जाता है आपका बच्चा? क्या है इसका इशारा, कहीं खतरे का संकेत तो नहीं!
दूध पीते ही सो जाता है आपका बच्चा? क्या है इसका इशारा, कहीं खतरे का संकेत तो नहीं!
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?